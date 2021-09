ORA CHE È "FINITA" LA GUERRA IN AFGHANISTAN, CI SARÀ LA GUERRA ALLA CINA? - THOMAS FRIEDMAN RIPERCORRE LE TAPPE DELLO SCONTRO TRA WASHINGTON E PECHINO: “SONO PASSATI DAL FARE UN SACCO DI AFFARI SUL TAVOLO E OCCASIONALMENTE DARSI CALCI SOTTO IL TAVOLO A FARE MOLTI MENO AFFARI SUL TAVOLO E A DARSI CALCI MOLTO PIÙ FORTI SOTTO IL TAVOLO - COSÌ TANTO DA RISCHIARE DI ROMPERE IL TAVOLO E LASCIARSI A VICENDA ZOPPICANDO. NON C'È DUBBIO CHE IL MODO MIGLIORE PER L'AMERICA DI CONTROBILANCIARE LA CINA È FARE L'UNICA COSA CHE LA CINA ODIA DI PIÙ - AFFRONTARLA CON UN'AMPIA COALIZIONE TRANSNAZIONALE, MA…”

Articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, dopo un fallimentare esercizio ventennale di costruzione della nazione, ha lasciato molti americani e analisti a dire: "Se solo avessimo saputo allora quello che sappiamo ora, non avremmo mai intrapreso questa strada".

Non sono sicuro che sia vero, ma ciò nonostante solleva questa domanda: Cosa stiamo facendo oggi in politica estera che potremmo guardare indietro tra 20 anni e dire: "Se solo avessimo saputo allora quello che sappiamo ora, non avremmo mai preso quella strada"? La mia risposta può essere riassunta in una parola: Cina. - scrive Thomas L. Friedman sul NYT.

usa vs cina

E le mie paure possono essere riassunte in pochi paragrafi: I 40 anni dal 1979 al 2019 sono stati un'epoca nelle relazioni USA-Cina. Ci sono stati molti alti e bassi, ma tutto sommato è stata un'epoca di costante integrazione economica tra i nostri due paesi.

XI JINPING JOE BIDEN

La profondità di quell'integrazione USA-Cina ha contribuito ad alimentare una globalizzazione molto più profonda dell'economia mondiale e a sostenere quattro decenni di pace relativa tra le due grandi potenze del mondo. E ricordate sempre che sono i conflitti tra grandi potenze che ci danno guerre mondiali enormemente destabilizzanti.

donald trump

L'era della globalizzazione USA-Cina ha lasciato disoccupati alcuni lavoratori manifatturieri statunitensi mentre apriva nuovi enormi mercati di esportazione per altri. Ha sollevato dalla povertà centinaia di milioni di persone in Cina, India e Asia orientale, rendendo molti prodotti molto più accessibili ai consumatori americani.

In breve, la relativa pace e prosperità che il mondo ha sperimentato in quei 40 anni non può essere spiegata senza un riferimento al legame USA-Cina.

usa ue guerra commerciale

Negli ultimi cinque anni, però, gli Stati Uniti e la Cina stanno inciampando su un sentiero di de-integrazione e forse verso un vero e proprio scontro. A mio parere, è lo stile di leadership sempre più prepotente della Cina in patria e all'estero, le sue politiche commerciali "testa-noi-vinciamo-coda-perdi" e il cambiamento della composizione della sua economia che sono in gran parte responsabili di questa inversione.

vignette del global times sugli usa e l'afghanistan 1

Detto questo, se continua, c'è una buona probabilità che entrambi i nostri paesi - per non parlare di molti altri - guarderanno indietro tra 20 anni e diranno che il mondo è diventato un posto più pericoloso e meno prospero a causa della rottura delle relazioni tra Stati Uniti e Cina nei primi anni 2020.

donald trump xi jinping

Questi due giganti sono passati dal fare un sacco di affari sul tavolo e occasionalmente darsi calci sotto il tavolo a fare molti meno affari sul tavolo e a darsi calci molto più forti sotto il tavolo - così tanto da rischiare di rompere il tavolo e lasciarsi a vicenda zoppicando. Cioè, con un mondo molto meno capace di gestire il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il cyberspazio e le crescenti zone di disordine.

Ma prima di passare dalla "coopetizione" al confronto con la Cina, dovremmo porci alcune domande difficili. La Cina deve fare lo stesso. Perché entrambi potremmo sentire la mancanza di questa relazione quando non ci sarà più.

LA CINA IN AFGHANISTAN

Per cominciare dobbiamo chiederci: quali aspetti della nostra competizione/conflitto con la Cina sono inevitabili tra una potenza in ascesa e una potenza da status quo, e cosa può essere smorzato da una politica intelligente?

Cominciamo con l'inevitabile. Per circa i primi 30 dei 40 anni di integrazione economica, la Cina ci ha venduto ciò che io chiamo "beni superficiali" - camicie, scarpe da tennis e pannelli solari che appendevamo ai nostri tetti. L'America, al contrario, ha venduto alla Cina "beni profondi" - software e computer che andavano in profondità nel suo sistema, di cui aveva bisogno e che poteva comprare solo da noi.

thomas friedman 1

Bene, oggi, la Cina può fare sempre più di quei "beni profondi" - come i sistemi di telecomunicazione Huawei 5G - ma non abbiamo più la fiducia condivisa tra noi per installare le sue tecnologie profonde nelle nostre case, camere da letto e aziende, o anche per vendere i nostri beni più profondi alla Cina, come i chip logici avanzati. Quando la Cina ci vendeva "beni superficiali", non ci importava che il suo governo fosse autoritario, libertario o vegetariano. Ma quando si tratta di comprare i "beni profondi" della Cina, i valori condivisi contano e non ci sono.

guerra usa cina taiwan

Poi c'è la strategia di leadership del presidente Xi Jinping, che è stata quella di estendere il controllo del partito comunista in ogni poro della società, della cultura e del commercio cinese. Questo ha invertito una traiettoria di graduale apertura della Cina al mondo dal 1979. Se a questo si aggiunge la determinazione di Xi che la Cina non deve mai più dipendere dall'America per le tecnologie avanzate, e la volontà di Pechino di fare tutto il necessario - comprare, rubare, copiare, inventare o intimidire - per garantirlo, si ha una Cina molto più aggressiva.

JOE BIDEN XI JINPING

Ma Xi ha calcato troppo la mano. Il livello di furto di tecnologia e di penetrazione nelle istituzioni statunitensi è diventato intollerabile - per non parlare della decisione della Cina di soffocare la democrazia a Hong Kong, di spazzare via la cultura musulmana Uygur nella Cina occidentale e di usare il suo potere economico e i suoi diplomatici guerrieri per intimidire i vicini come l'Australia anche solo per chiedere un'indagine adeguata sulle origini del nuovo coronavirus a Wuhan.

guerra commerciale stati uniti cina 3

Xi sta mettendo tutto il mondo occidentale contro la Cina - vedremo quanto quando la Cina ospiterà le Olimpiadi invernali del 2022 - e ha spinto questo presidente degli Stati Uniti e il suo predecessore a identificare il contrasto alla Cina come l'obiettivo strategico numero 1 dell'America.

Ma abbiamo davvero pensato al "come" di come farlo?

Nader Mousavizadeh

Nader Mousavizadeh, fondatore e amministratore delegato di Macro Advisory Partners, una società di consulenza geopolitica, suggerisce che se stiamo per spostare la nostra attenzione dal Medio Oriente a una strategia irreversibile di confronto con la Cina, dovremmo iniziare a porre tre domande fondamentali:

Primo, Mousavizadeh dice: "Siamo sicuri di capire abbastanza bene le dinamiche di una società immensa e mutevole come la Cina per decidere che la sua missione inevitabile è la diffusione globale dell'autoritarismo? Soprattutto quando questo richiederà un impegno conflittuale generazionale da parte degli Stati Uniti, generando a sua volta una Cina ancora più nazionalista?

CINA VS USA 2

In secondo luogo, dice Mousavizadeh, che è stato a lungo consigliere senior del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan: se crediamo che la nostra rete di alleanze sia "una risorsa unicamente americana, abbiamo ascoltato tanto quanto abbiamo parlato con i nostri alleati asiatici ed europei sulla realtà delle loro relazioni economiche e politiche con la Cina - assicurandoci che i loro interessi e valori siano incorporati in un approccio comune alla Cina? Perché senza questo, qualsiasi coalizione si sgretolerà".

guerra commerciale stati uniti cina 1

Non c'è dubbio che il modo migliore per l'America di controbilanciare la Cina è fare l'unica cosa che la Cina odia di più - affrontarla con un'ampia coalizione transnazionale, basata su valori universali condivisi riguardanti lo stato di diritto, il libero scambio, i diritti umani e gli standard contabili di base.

Quando rendiamo il confronto con la Cina il presidente degli Stati Uniti contro il presidente della Cina, Xi può facilmente far leva su tutti i nazionalisti cinesi dalla sua parte. Quando lo facciamo diventare il mondo contro la Cina su quelle che sono le migliori e più giuste norme internazionali, isoliamo gli integralisti di Pechino e facciamo leva su più riformisti cinesi dalla nostra parte.

XI JINPING JOE BIDEN

Ma la Cina non risponderà solo ai discorsi altisonanti sulle norme internazionali, anche se di fronte a una coalizione globale. Questi discorsi devono essere sostenuti da un peso economico e militare. Molte imprese statunitensi stanno spingendo ora per ottenere l'abrogazione della fase 1 delle tariffe Trump sulla Cina - senza chiedere alla Cina di abrogare i sussidi che hanno portato a queste tariffe in primo luogo. Pessima idea. Quando trattate con la Cina, parlate dolcemente ma portate sempre con voi una grande tariffa (e una portaerei).

donald trump xi jinping

La terza domanda, sostiene Mousavizadeh, è se crediamo che la nostra priorità dopo una guerra ventennale al terrorismo debba ora essere "la riparazione a casa - affrontando gli enormi deficit nelle infrastrutture, nell'istruzione, nei redditi e nell'equità razziale" - è più utile o più pericoloso sottolineare la minaccia cinese? Potrebbe accendere un fuoco sotto gli americani per diventare seri sul rinnovamento nazionale. Ma potrebbe anche accendere un fuoco per l'intero rapporto USA-Cina, influenzando tutto, dalle catene di approvvigionamento agli scambi di studenti agli acquisti cinesi di titoli di stato americani.

vertice usa cina 1

In ogni caso, questa sarebbe la mia lista di controllo iniziale prima di passare dalla guerra al terrorismo alla guerra alla Cina. Pensiamoci bene.

I nostri nipoti ci ringrazieranno nel 2041.