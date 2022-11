ORA CHE È STATO RIELETTO SEGRETARIO DEL PARTITO COMUNISTA, XI JINPING PUÒ ALLENTARE LA PRESA SUL COVID – LA CINA ANNUNCIA UN CAMBIO DI PASSO RISPETTO ALLA LINEA DURA SUL VIRUS: SARÀ RIDOTTA LA QUARANTENA ALL’ARRIVO NEL PAESE, E VIENE ABOLITO L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE E ISOLAMENTO PER I “CONTATTI SECONDARI” – MA OCCHIO: CON I VACCINI AUTARCHICI FARLOCCHI E NESSUNA IMMUNITÀ, SE PECHINO FA UN LIBERI TUTTI POTREBBE VEDERE NEI PROSSIMI MESI UN’ONDATA SENZA PRECEDENTI…

(ANSA-AFP) - La Cina ha annunciato un allentamento di alcune misure contro il Covid-19, in particolare una riduzione della quarantena all'arrivo nel Paese, che passa da dieci a otto giorni. Viene abolito inoltre l'obbligo di identificazione e isolamento per "contatti secondari". Il paese asiatico è l'ultima grande economia a mantenere una rigorosa politica sanitaria per il coronavirus, con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri.

