ORA CHE TRUMP È (QUASI) FUORI DAI GIOCHI, BIDEN VUOLE RICANDIDARSI – QUEL CHE RESTA DI “SLEEPY JOE” STA PENSANDO DI CORRERE DI NUOVO PER LE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2024 (QUANDO AVRÀ 82 ANNI). CON “THE DONALD” MESSO NEI GUAI DALLE INCHIESTE, E IL SUO PARTITO CHE NON RIESCE A TROVARE UN SUCCESSORE, IL “DISASTER-IN-CHIEF” PENSA DI NON AVERE RIVALI. OCCHIO PERÒ ALL’OSTACOLO PRINCIPALE: GLI ELETTORI! SOLO IL 40% DEGLI AMERICANI APPREZZA IL SUO OPERATO…

Da “La Stampa”

joe biden

Joe Biden rompe gli indugi e si prepara a correre per la rielezione nel 2024. Forte delle recenti vittorie alle primarie, in politica estera e soprattutto sul fronte economico, il presidente americano è deciso a ricandidarsi per un secondo mandato e ha intenzione di lanciare la campagna dopo le elezioni di Midterm a novembre.

Che il quasi 80enne Biden volesse correre alle presidenziali del 2024 non è una novità. Lo ha dichiarato lui stesso in più di un'occasione. Gli ultimi dati rivelano però che lo apprezza solo il 40 per cento degli americani, mentre il 75 per cento dei democratici preferirebbe un candidato più giovane.

Ma negli ultimi giorni il progetto avrebbe assunto ancora più concretezza, anche alla luce del terremoto che ha travolto il suo più probabile avversario, Donald Trump. Secondo fonti vicine al presidente citate dall'agenzia Bloomberg, la voglia del presidente di sconfiggere il tycoon è più forte che mai, soprattutto dopo le rivelazioni del suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e in seguito al blitz dell'Fbi nella residenza di Mar-a-Lago.

NUOVO MINIMO STORICO PER BIDEN NEI SONDAGGI - GIUGNO 2022

Biden cita spesso i sondaggi che lo danno in vantaggio su Trump in caso di uno scontro per il 2024 ed è convinto di aver vinto la nomination democratica per il 2020 perché è l'unico in grado di combattere il tycoon. Finite le vacanze, che sta trascorrendo con la First Lady in South Carolina, ha anche in programma un'intensa agenda di viaggi e comizi, che è stato costretto a rinviare a causa del Covid. -

joe biden in israele 2 joe biden in israele 4 joe biden conferenza stampa dopo la guarigione dal covid joe biden in arabia saudita joe biden jens stoltenberg inflazione usa giugno 2022 inflazione usa giugno 2022 JOE BIDEN SCENDE ADALL'ELICOTTERO