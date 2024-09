ORA CHE VINCONO, ANCHE I NAZISTI PROVANO A SBIANCHETTARE LE SVASTICHE – ALICE WEIDEL, LEADER DELL’AFD: “SIAMO RADICALI MA NON ESTREMISTI”. POI MINACCIA L’USCITA DELLA GERMANIA DALL’EURO: “PER NOI È L’ULTIMA RATIO, MA PUÒ AVVENIRE SE I NOSTRI PARTNER EUROPEI CAPISCONO CHE DEVONO RISPETTARE I NOSTRI INTERESSI VITALI. LA GERMANIA NON HA BISOGNO DELL’UE, MENTRE L’UE HA BISOGNO DELLA GERMANIA E DOVREBBE COMPORTARSI DI CONSEGUENZA” – “NON VOGLIAMO DISTRUGGERE L’EUROPA, VOGLIAMO RIFORMARLA” (QUESTA L’ABBIAMO GIÀ SENTITA…)

WEIDEL: L'AFD NON È ESTREMISTA, MA PRONTI A USCIRE DALL'UE

(ANSA) - "La cosiddetta 'Brandmauer', la linea rossa degli altri partiti contro l'Afd è profondamente antidemocratica. Isolando l'Afd, che in Turingia e Sassonia rappresenta oltre il 30% degli elettori, e in Turingia è arrivata persino prima, si danneggia la cultura democratica nel nostro Paese".

Lo dice a Repubblica la leader dell'Afd Alice Weidel. "Senza l'Afd - sostiene - la Cdu non può fare la politica centrista e conservatrice che ha promesso in campagna elettorale. E nel medio o breve termine sparirà come la Democrazia cristiana. Noi tendiamo la mano a tutti coloro che con mezzi pacifici e democratici e rispettosi dello stato di diritto vogliano impegnarsi per il futuro del nostro Paese". Le aperture verso Wagenknecht mostrano "tutta la doppiezza della Cdu con l'Afd. È sufficiente uno sguardo ai nostri vicini in Austria e al fatto che ci sia un atteggiamento molto più rilassato verso la nostra alleata Fpö, per riconoscere quanto sia scandaloso questo modo di agire in una democrazia".

"L'Afd non è radicale né estremista - dice ancora - Sono accuse infondate. E nessun tribunale ha decretato che Höcke possa essere definito un 'fascista'. L'Afd è diventato il partito preferito dai lavoratori.

Mentre la Spd si è presa gli schiaffi che meritava". E sulla prospettiva di tornare in Europa tra i Patrioti di Orban, commenta: "Per ora la questione non si pone. Abbiamo fondato un nostro gruppo al Parlamento europeo". "La Dexit, l'uscita della Germania dall'Ue, per noi è un'ultima ratio - dice infine - Non vogliamo distruggere cose, le vogliamo riformare. Ma può avvenire soltanto se i nostri partner europei capiscono che devono rispettare i nostri interessi più vitali.

La Germania, per sopravvivere, non ha bisogno della Ue. La Ue, al contrario, ha bisogno della Germania. La Ue dovrebbe comportarsi di conseguenza. Solo a queste condizioni un'uscita della Germania dall'Ue non si renderà necessaria".

