ORA IL CIRCO È AL COMPLETO – CI MANCAVA SOLO PANZIRONI! IL PARA-GURU E SEDICENTE MEDICO, INVENTORE DEL REGIME ALIMENTARE “LIFE 120” ANNUNCIA UFFICIALMENTE LA CANDIDATURA CON IL SUO PARTITO, “RIVOLUZIONE SANITARIA”, CHE HA COME SIMBOLO UNA SIMPATICA GHIGLIOTTINA: “NON LASCIA DUBBI D’INTERPRETAZIONE, VOGLIAMO ANDARE IN PARLAMENTO PER DECAPITARE L’ATTUALE DIREZIONE SANITARIA E NON CI FAREMO AMMORBIDIRE DALLE SIRENE DELLA POLITICA”. FORTUNATAMENTE, NON SUPERERÀ MAI LA SOGLIA DI SBARRAMENTO…

ADRIANO PANZIRONI - RIVOLUZIONE SANITARIA

«Cari amici, ho deciso di scendere in Politica». Tre punti esclamativi per enfatizzare sulla notizia. E in allegato una foto che lo ritrae a braccia conserte, con un accenno di sorriso e sullo sfondo il simbolo di “Per Rivoluzione Sanitaria”. Adriano Panzironi, sedicente medico, si candida alle elezioni. Il guru di un regime alimentare che promette di far vivere fino a 120 anni oltre che di curare diverse patologie, la cui dieta è condannata dal Tar del Lazio perché «pericolosa per la salute» cinque giorni fa ha fondato il suo partito. Si chiama "Per Rivoluzione Sanitaria" ed è stato costituito nello studio romano del notaio Enzo Becchetti.

ADRIANO PANZIRONI ANNUNCIA LA CANDIDATURA

Solo oggi l’annuncio su Facebook della sua candidatura. «Prima che diate il vostro giudizio su questa mia importante scelta – scrive in un lungo post –, vorrei fare una riflessione con voi. Sono quasi 10 anni che combatto contro la Medicina dogmatica, e nonostante sia riuscito a far diventare centinaia di migliaia di persone consapevoli della loro salute, mi rendo conto che nulla è cambiato nella gestione sanitaria».

Da qui «sono giunto all’amara consapevolezza – continua il sedicente medico – che se vogliamo cambiare la Medicina e salvare milioni di persone dalla morte per malattie degenerative dobbiamo aver il coraggio di presentarci al Paese». Ed ecco allora il nuovo partito, il cui simbolo è una ghigliottina francese. «Non lascia dubbi d'interpretazione – sottolinea Panzironi –. Vogliamo andare in Parlamento per decapitare l’attuale direzione sanitaria e non ci faremo ammorbidire dalle sirene della politica».

Per arrivare al 25 settembre c’è però lo scoglio firme. Ed è per questo che il guru chiede ai suoi seguaci di «raccogliere decine di migliaia di firme certificate in tutta Italia entro il termine massimo del 20 agosto».

«Chiedo il vostro aiuto – conclude il post –, perché senza l’aiuto di ognuno di voi sarà impossibile realizzare questo miracolo».

