22 giu 2022 08:50

E ORA COME SI METTE MACRON? DOPO LA BATOSTA ALLE LEGISLATIVE, IL PORTACIPRIA DI BRIGITTE SONDA I PARTITI ALL'ELISEO – RICEVUTA ANCHE MARINE LE PEN, NON SI SCARTA L’IPOTESI DELL’APPOGGIO ESTERNO DEI LEPENISTI CON UN GOVERNO DI MINORANZA CHE TROVI I VOTI VIA VIA, A SECONDA DEI PROVVEDIMENTI DA APPROVARE - L'IPOTESI PIU' QUOTATA E' QUELLA DI UNA GRANDE COALIZIONE. L'INIZIALE NO DEI GOLLISTI PUO' ESSERE SUPERATO GRAZIE AI BUONI UFFICI DI NICOLAS SARKOZY...