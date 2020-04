ORA POSSIAMO DIRCELO: VENTI SISTEMI SANITARI CREANO DISUGUAGLIANZE – IL VICESEGRETARIO DEL PD, ANDREA ORLANDO, PROPONE DI FAR TORNARE LA SANITÀ ALLO STATO (SPERIAMO SOLO CHE UNA VOLTA CENTRALIZZATA FUNZIONI MEGLIO DELL’INPS) – “A SECONDA DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA REGIONALE CHE TROVI, RISCHI DI AVERE UNA SPERANZA DI VITA DIFFERENZIATA” – IL REGGENTE GRILLINO VITO CRIMI APPOGGIA LA PROPOSTA: “ASSOLUTAMENTE SÌ”

Crimi: Riforma per sanità allo Stato? Assolutamente sì

(LaPresse) - Dopo l'emergenza coronavirus pensare a una riforma per restituire la sanità allo Stato, come proposto oggi dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando? "Assolutamente sì". Così il viceministro dell'Interno e capo politico del M5S, Vito Crimi, ad Agorà su Rai3.

"La Sanità torni in mano al governo Questa la prima riforma dopo la crisi"

Carlo Bertini per “la Stampa”

«Dopo la crisi bisognerà iniziare a ragionare, traendo una lezione da quanto successo e pensare se sia il caso di far tornare in capo allo Stato alcune competenze come la sanità». Reduce dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con il premier, il numero due del Pd, Andrea Orlando, parla del decreto in arrivo per le imprese, delle modalità graduali di riapertura del paese e delle contraddizioni di sistema da sanare. «Con 20 regioni che parlano 20 lingue diverse, credo sia necessario riconsiderare l' ipotesi della clausole di supremazia previste dalla riforma del 2016, ovvero di un ritorno delle competenze sanitarie allo Stato centrale». E questo perché «a seconda della qualità del sistema regionale che trovi, rischi di avere una speranza di vita differenziata. E ciò crea seri problemi di carattere costituzionale, il principio di eguaglianza salta».

Difficile che i governatori eletti dal popolo siano d' accordo, non crede?

«Non penso sia una discussione che si debba fare con i governatori, che appaia come frutto di una pagella alle regioni, ma un discorso di sistema da fare con calma dopo».

E oltre a questo, che lezione trarre dal fatto che mancasse un piano di emergenza all' altezza? Mascherine, respiratori, reparti, tutto approntato in fretta e furia senza un piano già predisposto: un errore o no?

«Beh, non so quanto fosse prevedibile un evento del genere. In ogni caso, la prima considerazione è quella che abbiamo sottovalutato l' importanza del sistema sanitario nazionale. Se non avessimo avuto un sistema universalistico, avremmo visto scene come in altri Paesi di persone escluse dalle cure, per scelta politica.

Dobbiamo rivedere semmai qualche concessione eccessiva al privato. Si è pensato che il privato potesse surrogare alcuni pezzi del sistema e invece la distribuzione dei pesi ha ridotto la presenza territoriale e ha creato una suddivisione dei ruoli. In cui il privato si è preso i pezzi più remuneranti, lasciando sulle spalle del pubblico le rianimazioni. La seconda è quella dei 20 sistemi sanitari che creano disuguaglianze».

Per le imprese è in arrivo una iniezione di liquidità urgente col decreto di venerdì. Quanto mettere in dote?

«Il decreto prevede un flusso di liquidità complessivamente fino a 550 miliardi, in cui lo Stato fa da garante, assumendosi il rischio. Un flusso che dovrà arrivare con meno vincoli burocratici possibili, perché l' obiettivo è quello di impedire la distruzione di capacità produttive. Occorre una risposta molto diversa rispetto a quella del 2008, che ha sacrificato una parte di questa capacità in ossequio a un disciplina di bilancio».

Il flop del sito Inps ha mandato nel pallone milioni di autonomi. C' è stata una sottovalutazione nel preparare in tempo questa misura?

«Ho questa impressione. Si è detto, colpa di hacker, e su questo abbiamo chiesto che il Copasir faccia chiarezza, è inquietante uno scenario di terrorismo informatico in un momento come questo. Ma se oggi Inps pensa di procedere per scaglioni, chiediamoci perché non ci abbia pensato prima».

La difficoltà della gente a pagare la spesa diventa un dramma nel dramma. I comuni vogliono subito i soldi. Come garantirli?

«Dobbiamo trarre da questo stress test l' occasione di immaginare regole nuove, basate sulla fiducia tra le istituzioni, con controlli ex post, più che prima. Servono procedure nuove e presso il Mef andrebbe istituita una struttura che vigili sulla velocità dei flussi: anche quella legata ai pagamenti della pubblica amministrazione. Insomma, va creata una task force che acceleri i pagamenti del pregresso».

E serve un governo di larghe intese in questa fase di portata storica?

«No, serve una collaborazione tra maggioranza e opposizione, come si sviluppa in tutti i Paesi colpiti dal virus, dove nessuno sta pensando a larghe intese. Piuttosto c' è la ricerca di un clima diverso tra governo e opposizione».

Le opposizioni dovrebbero avere un atteggiamento meno ostile in questa fase?

«Finora vedo pochi passi avanti: non si può proporre di dare 1000 euro a chi fa clic sul computer, si trasmette l' idea che le risorse siano illimitate».

Anche nella maggioranza non fila liscio, Renzi chiede una commissione di inchiesta e di riaprire al più presto. Cosa ne pensa?

«Mi pare una richiesta generica e che sostituisce ciò che dovrà fare il dibattito democratico nel Paese, nel modo più sereno e obiettivo. Non con quello strumento e a partita in corso».

Passata l' emergenza come far fronte al dramma sociale ed economico?

«Dovremo lavorare per difendere la capacità produttiva. Più avanti, a bocce ferme, si può pensare a dare una politica industriale al Paese, decidendo i settori in cui investire. Una più forte digitalizzazione, l' uso dell' intelligenza artificiale, la ricerca, la valorizzazione del territorio. Abbiamo bisogno di un "new deal" con un forte ruolo della regia pubblica. Che non significa assistenzialismo o statalismo ma un progetto di paese che incroci le principali vocazioni: è essenziale che ci sia in questo progetto un contributo dell' Europa ma saremo più forti con l' Europa se proporremo un disegno chiaro».

