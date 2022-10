ORA PUÒ COMINCIARE A LAVORARE – GIORGIA MELONI OGGI È ANDATA ALL’ALTARE DELLA PATRIA PER RENDERE OMAGGIO AL MILITE IGNOTO, IN OCCASIONE DELL’ASSUNZIONE DELL’INCARICO – AL SUO ARRIVO C’ERA UN GRUPPO DI SOSTENITORI CHE L’HANNO ACCOLTA CON UN CORO: “GIORGIA, GIORGIA”. E MENO MALE CHE NESSUNO SI È AZZARDATO A URLARE SIGNORA PRESIDENTE… - VIDEO

Da www.ansa.it

giorgia meloni all altare della patria omaggio al milite ignoto 5

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all'Altare della patria per rendere omaggio al milite ignoto, in occasione dell'assunzione dell'incarico.

Meloni è stata accolta dal Generale di corpo d'armata Rosario Castellano, comandante del comando militare della Capitale, e dal Consigliere militare di Palazzo Chigi generale di corpo d'armata Luigi Francesco De Leverano.

Al suo arrivo applausi e un coro "Giorgia" da un gruppo di sostenitori. La deposizione della corona di alloro è stata accompagnata dalle note della canzone del 'Piave' suonata dalla banda dell'esercito, che poi ha suonato il silenzio.

giorgia meloni all altare della patria omaggio al milite ignoto 2

Presente il picchetto interforze formato da esercito marina aeronautica carabinieri e guardia di finanza che ha reso gli onori militari.

Lasciando l'Altare della Patria, la presidente del consiglio, Giorgia Meloni ha indirizzato saluti e baci in direzione di alcuni sostenitori che l'hanno applaudita e chiamata 'Giorgia, Giorgia' e curiosi che attendevano attorno a piazza Venezia per assistere alla cerimonia della deposizione di una corona di fiori al monumento del milite ignoto.

