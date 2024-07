3 lug 2024 09:48

ORA E SEMPRE DESISTENZA! IN FRANCIA IL FRONTE REPUBBLICANO FRENA LA CORSA DEL DUPLEX LE PEN-BARDELLA CHE PER EFFETTO DEI PATTI DI DESISTENZA VEDE SFUMARE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI SEGGI (289 DEPUTATI) - IL RASSEMBLEMENT NATIONAL POTREBBE NON OTTENERE PIÙ DI 260 DEPUTATI, SCENDENDO FINO A 220 NELL’IPOTESI MINIMA – COME DAGO DIXIT, CRESCE L’IPOTESI DI UN GOVERNO TECNICO. MA L'IDEA CHRISTINE LAGARDE PERDE SUBITO QUOTA: LA PRESIDENTE DELLA BCE E' STATA MINISTRA DELL'ECONOMIA CON SARKOZY (IL NUOVO FRONTE POPOLARE NON L'ACCETTERA' MAI COME PREMIER). E POI AI FRANCESI SERVE COME IL PANE LA BCE...