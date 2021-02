ORA SIAMO TRANQUILLI! L’AUTOBIOGRAFIA DI CASALINO USCIRÀ IL 16 FEBBRAIO! IL RINVIO SBANDIERATO SU TUTTI I GIORNALI ERA SOLO UNA STRATEGIA DI MARKETING? – LA SINOSSI STRACULT: “TANTE VITE VISSUTE, TANTE ESPERIENZE FATTE, TANTI ANEDDOTI E SCOOP. LE SUE PRIME PASSIONI, I SUOI AMORI, LA SESSUALITÀ, LA MILITANZA POLITICA DEGLI ESORDI E CIÒ CHE LO HA PORTATO A DIVENTARE UNA STAR DEL PICCOLO SCHERMO…” – “ROCCO CASALINO È UNICO, UNO DEI POCHI STRATEGHI NEL PANORAMA POLITICO DI QUESTI ANNI” (CIAO CORE)

ROCCO CASALINO - IL PORTAVOCE - AUTOBIOGRAFIA

CODICE TA-ROCCO - MALEDETTA CRISI DI GOVERNO, CI TOGLIE IL GUSTO DI SPERNACCHIARE CASALINO PER LA SUA AUTOBIOGRAFIA DAL TITOLO DIDASCALICO, “IL PORTAVOCE”: IL VOLUME DOVEVA USCIRE IL 23 FEBBRAIO PER “PIEMME”, MA SUL SITO DELLA CASA EDITRICE È STATA RIMOSSA LA DESCRIZIONE. PECCATO PERCHÉ ERA BELLA CROCCANTE

COLPO DI SCENA: IL LIBRO DI CASALINO È PRONTO A USCIRE

Da “La Verità”

L'autobiografia di Rocco Casalino, eccentrico portavoce di Giuseppe Conte con un indelebile passato nella prima edizione del Grande Fratello, stava per fare la fine dell'ultima fatica letteraria del ministro della Salute uscente, Roberto Speranza: passato dal lancio al macero per evitare imbarazzi (anche perché aveva tutta l'aria di un'ode alla sconfitta del Covid).

La caduta di Giuseppi aveva infatti causato il rinvio dell'uscita de Il portavoce (272 pagine al prezzo 17,90 euro, edizioni Piemme), inizialmente prevista per il 23 febbraio. Da quanto risulta alla Verità, però, il poderoso volume uscirà addirittura con una tiratura maggiore di quanto inizialmente ipotizzato: 25.000 copie per la prima edizione. Questo tira e molla non era altro che un'astuta strategia di marketing?

COMUNICATO STAMPA DI “PIEMME” SULL’USCITÀ DELL’AUTOBIOGRAFIA DI CASALINO

IL PORTAVOCE

di Rocco Casalino – uscita: 16 febbraio 2021

Tante vite vissute, tante esperienze fatte, tanti aneddoti e scoop. In questa autobiografia senza filtri c’è di tutto e molto altro. C’è il Rocco Casalino più privato, quello che si immerge nei ricordi più intimi: l’infanzia dura in Germania, il rapporto con il padre e poi il suo ritorno in Italia.

La Puglia dei suoi genitori e della sua tarda adolescenza. Le sue prime passioni, i suoi amori, la sessualità, la militanza politica degli esordi e ciò che lo ha portato a diventare una star del piccolo schermo.

Ci sono i tanti incontri della sua vita, il vuoto che ha vissuto, i motivi che hanno portato al suo ingresso in politica. E poi c’è il Rocco Casalino personaggio pubblico. Il rapporto con il potere. Il suo incontro con Grillo e Casaleggio, il ruolo fondamentale nella costruzione di una classe dirigente grillina. Retroscena e rivelazioni puntuali sugli ultimi anni di storia repubblicana.

Vezzi e virtù di protagonisti della politica internazionale e politici nostrani sulla cresta dell’onda. Stili e metodi originali e innovativi di gestire la comunicazione di palazzo Chigi. Un ruolo fondamentale, quello del Portavoce, per Giuseppe Conte. Una storia che ne contiene molte. Rocco Casalino è unico, uno dei pochi strateghi nel panorama politico di questi anni.

