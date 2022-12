E ORA SONO CAZZI AMARI PER SALVINI – DOPO LA CORRENTE DI BOSSI, IL GOVERNATORE DEL FRIULI FEDRIGA ANNUNCIA CHE SI "STACCA" DALLA LEGA PER LE REGIONALI DEL 2023. "VADO AL VOTO CON UNA MIA LISTA. LA GENTE NON SI RICONOSCE NEI PARTITI" - IL COMITATO NORD PENSATO DA BOSSI PER RILANCIARE L’IDENTITÀ DEL PARTITO? "SONO UN PROFONDO DIFENSORE DI QUALSIASI PROCESSO DI CONFRONTO DEMOCRATICO E DUNQUE BEN VENGA TUTTO QUELLO CHE PUÒ AGGIUNGERE QUALCOSA AL DIBATTITO INTERNO DELLA LEGA”

Il governatore verso le Regionali 2023, le tensioni dentro la Lega? "Dobbiamo restare compatti"

"Non è un’operazione per recuperare consenso ma per allargarlo. Esattamente come hanno fatto Luca Zaia o Giovanni Toti. Credo che una lista del presidente dopo il primo mandato sia utile alla coalizione per offrire agli elettori un’alternativa che non sia dentro i binari nazionali".

Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che in un'intervista alla Stampa spiega che sta già lavorando a una lista del governatore, in vista delle elezioni regionali, perché "stiamo vedendo che molti cittadini, che non si riconoscono nei partiti nazionali del centrodestra, e che magari guardano anche ad altre parti politiche, apprezzano l’azione amministrativa che abbiamo svolto".

Che idea si è fatto del Comitato Nord pensato da Bossi per rilanciare l’identità del partito? "Sono un profondo difensore di qualsiasi processo di confronto democratico e dunque ben venga tutto quello che può aggiungere qualcosa al dibattito interno della Lega. Dopodiché - dice Fedriga - voglio sottolineare che la Lega è un movimento profondamente legato ai valori dell’autonomismo e lo è anche oggi, come dimostra l’impegno di Calderoli. Umberto Bossi è colui che ha fondato la Lega e non l’ha mai lasciata. Ho profondo rispetto per lui e penso che abbia ancora molte cose da dire e che sia utile stare ad ascoltarlo".

E aggiunge: "Io ho sempre operato e continuerò a operare nel mio piccolo per tenere unita la Lega. Penso che la Lega sia la casa che abbiamo costruito in tanti anni per dare risposte da Nord a Sud sui temi dell’autonomia, ma anche su immigrazione, imprese ed economia. Dentro la Lega si può discutere, però è importante che la Lega sia una e che sia unita", sottolinea.

"Io sono entrato nella Lega che avevo 15 anni. Ho visto la Lega all’8%, al 4%, al 34%, al 17%. So bene che la sinusoide dei consensi può salire e scendere. L’importante è che il movimento porti avanti politiche di prospettiva, non proposte che si limitano semplicemente a inseguire il consenso.

Noi stiamo cercando di farlo. Io sono convinto che a livello lombardo, avendo un ottimo candidato come Attilio Fontana, la Lega possa anche rafforzarsi rispetto alle politiche", dice il governatore rispondendo a una domanda sul voto in Lombardia. Il governatore Stefano Bonaccini si è candidato per guidare il Pd. In futuro potrebbe esserci una sfida fra voi due a livello nazionale? "No - risponde Fedriga - una sfida così non la vedo. Io sto volentieri in Friuli Venezia Giulia e mi auguro che i cittadini mi confermino il loro sostegno".

