E ORA SONO CAZZI AMARI PER TUTTI! DOPO LE DIMISSIONI DI DRAGHI, IL PD PROVA A RIMETTERE INSIEME I COCCI PERCHE’ IL GOVERNO GUIDATO DA MARIOPIO POSSA RIPARTIRE – FRANCESCHINI: “LA GIORNATA DECISIVA NON E’ OGGI MA SARA’ MERCOLEDI’ IN PARLAMENTO” (LETTA COSA DICE DELLA DISFATTA DEL CAMPO LARGO COL M5S CHE PORTA LA SUA FIRMA?) – LA MELONI INVOCA IL VOTO ANTICIPATO E CERCA DI STANARE SALVINI E BERLUSCONI: "FRATELLI D`ITALIA È GIÀ CONCENTRATA A BATTERE IL PD. E’ LA PRIORITA’ ANCHE DI LEGA E FORZA ITALIA" – E DAL CARROCCIO FANNO SAPERE CHE...

(ANSA) "Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il Governo Draghi possa ripartire. Il Paese piomba in una crisi gravissima che non può permettersi". Così il Pd. (ANSA).

(askanews) - "Draghi ha fatto bene, rispettando le istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. Igrillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su Pnrr, legge di Bilancio e situazione ucraina". Lo scrive in un tweet il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

(ANSA) -"Fratelli d`Italia è già concentrata, da ieri non da oggi, a battere il Pd di Enrico Letta, noi vogliamo combattere il Pd e, a buon intenditore poche parole, speriamo che questa sia anche la priorità degli altri partiti del centrodestra. Speriamo che ci aiutino a centrare questo obiettivo". Così la leader di fratelli d`Italia, Giorgia Meloni sul palco della festa dei Patrioti a Palombara Sabina.

(AGI) "Mercoledi` sara` la giornata decisiva, non oggi. In Parlamento, alla luce del sole, tutte le forze politiche dovranno dire agli italiani cosa intendono fare".Lo ha detto il ministro della cultura, Dario Franceschini uscendo da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri.(AGI)

(AGI) - Roma, 14 lug. - "La Lega e` stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l`Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del Partito Democratico. La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: e` impensabile che l`Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani".Cosi` una nota del partito di Matteo Salvini.(AGI)

