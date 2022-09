5 set 2022 20:00

ORAMAI SONO COTTARELLI – L’ECONOMISTA, CANDIDATO PD CONTRO LA SANTADECHE’ IN LOMBARDIA SI ACCONTENTA DI “PERDERE BENE” – MA PER FORZA! L’UOMO-TROLLEY HA AVUTO L’ILLUMAZIONE “IN UNA BALERA” (ESISTONO ANCORA?) DOVE UN ELETTORE GLI HA DETTO CHE SPENDIAMO TROPPO PER I MIGRANTI. LA SUA RISPOSTA? “POVERELLI, IL PROBLEMA NON E’ L’IMMIGRAZIONE” – GOAL A PORTA VUOTA PER LA SANTACHE’ CHE REPLICA: “DEVE METTERSI LA FOTO DI TONINELLI SUL COMODINO, FARA’ LA STESSA FINE” - VIDEO