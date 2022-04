ORBAN SI È GIÀ MESSO A TAPPETINO PER LO ZIO VLAD - IL PRIMO MINISTRO UNGHERESE, GALVANIZZATO DALLA RIELEZIONE, HA ATTACCATO L'UNIONE EUROPEA, DICENDO DI VOLER NON ACCETTARE PIÙ SANZIONI ENERGETICHE CONTRO LA RUSSIA E DANDO LA DISPONIBILITÀ A PAGARE IL GAS IN RUBLI SE MOSCA LO CHIEDERÀ - CON TANTO DI PRESA PER IL CULO FINALE: "SE L'UE NON PUÒ CONTROLLARE L'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA, POTREMMO AVER BISOGNO DI UNA TASSA SUL VENTO..."

Articolo di "El Pais" - dalla rassegna stampa estera per "Epr Comunicazione"

Il primo ministro ungherese – scrive El Pais – fa appello a Putin per il cessate il fuoco in Ucraina e offre l'Ungheria come sede dei colloqui di pace.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán mercoledì ha attaccato l'Unione europea per gli alti prezzi dell'energia e si è opposto fermamente all'estensione delle sanzioni energetiche contro la Russia per la sua invasione dell'Ucraina. Per il primo ministro ungherese, Bruxelles dovrebbe sospendere i meccanismi di pagamento delle emissioni di anidride carbonica, uno strumento per combattere il cambiamento climatico e il riscaldamento globale.

In una conferenza stampa a Budapest, l'ala destra ha rivelato di aver chiesto al presidente russo Vladimir Putin un cessate il fuoco in Ucraina e di aver offerto l'Ungheria come sede di colloqui di pace.

Soddisfatto dopo la sua clamorosa vittoria elettorale di domenica, Orbán mercoledì ha rivendicato la sua ideologia di estrema destra e nazional-populista, un giorno dopo che la Commissione europea ha annunciato la sua intenzione di attivare il cosiddetto meccanismo di condizionalità per sanzionare Budapest a causa della violazione dei valori fondamentali dell'UE.

"Un partito che crede negli stati nazionali è uscito dalle elezioni più forte", ha detto. "Crediamo che questa idea avrà una rinascita in tutta Europa", ha detto. Tuttavia, il leader populista ha anche indicato che continua a vedere il futuro dell'Ungheria all'interno dell'Unione europea e della NATO.

Il primo ministro ungherese, tradizionale alleato di Putin all'interno dell'Unione Europea, ha spiegato che l'Ungheria non avrà problemi a pagare il gas russo in rubli, come il leader russo ha chiesto e come sia il G-7 che la grande maggioranza dei paesi europei hanno rifiutato.

In ogni caso, si è opposto a stabilire nuove sanzioni economiche contro il gas o il petrolio russo. Invece, ha sostenuto l'eliminazione delle tasse sulle emissioni di anidride carbonica. "Se l'UE non può controllare l'aumento dei prezzi dell'energia, potremmo aver bisogno di una tassa sul vento", ha ironizzato il populista.

Il leader ultra-nazionalista ha detto di aver parlato con Putin mercoledì - in una chiamata fatta dallo stesso leader russo - e ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Ucraina. Ha anche offerto il suo paese come sede di colloqui diretti tra Putin, il presidente ucraino Volodymir Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Secondo Orbán, Putin ha reagito "positivamente" all'invito. "La risposta è stata positiva, ma il presidente russo ha dichiarato di avere le sue condizioni. Non posso negoziare per soddisfare queste condizioni, spetta a lui e al presidente ucraino concordarle", ha detto.

Domenica, Orbán ha vinto la sua quinta elezione in Ungheria - la quarta di fila - e all'indomani ha inviato messaggi contro le istituzioni europee e i loro valori fondanti.

"Abbiamo ottenuto una grande vittoria. Così grande che si può vedere dalla luna, e certamente da Bruxelles", ha proclamato il 58enne ultra-conservatore.

Nello stesso messaggio ai suoi sostenitori ha dato una panoramica di quelli che considera i suoi avversari al momento: "Ricorderemo questa vittoria fino alla fine della nostra vita perché abbiamo dovuto combattere contro un gran numero di avversari: la sinistra locale, la sinistra internazionale, i burocrati di Bruxelles, tutto il denaro e le istituzioni dell'impero di Soros, i principali media internazionali e anche il presidente ucraino".