ORBAN SI PRENDE I PIENI POTERI – IL PRESIDENTE UNGHERESE OTTIENE L’ESTENSIONE SINE DIE DELLO STATO DI EMERGENZA. PARLAMENTO ED ELEZIONI SOSPESE E GALERA PER CHI SPACCIA FAKE NEWS (SE SONO FAKE LO DECIDE LUI) – SALVINI OVVIAMENTE APPLAUDE ‘L’AMICO’, RENZI CHIEDE DI CACCIARE L’UNGHERIA DALL’UE – LA MELONI: "SE QUALCUNO NON SE NE FOSSE ACCORTO ANCHE IN ITALIA IL GOVERNO HA SOSPESO LE ELEZIONI E GOVERNA PER DECRETO"

Coronavirus, da Parlamento Ungheria pieni poteri a Orban

VIKTOR ORBAN GIUSEPPE CONTE

(LaPresse) - Il Parlamento dell'Ungheria ha attribuito pieni poteri al primo ministro Viktor Orban, in relazione alla pandemia di Covid-19. Lo ha riferito il Guardian. Orban ha chiesto l'estensione dello stato di emergenza, perché il suo governo nazionalista potesse approvare decreti per affrontare la pandemia. Critici l'opposizione, le organizzazioni per i diritti umani, il Consiglio d'Europa.

VIKTOR ORBAN

Coronavirus, opposizione Ungheria: Nostra democrazia in quarantena

(LaPresse) - Il leader del partito Jobbik all'opposizione in Ungheria ha criticato l'approvazione dei poteri straordinari per il premier Viktor Orban da parte del Parlamento, legati alla pandemia del nuovo coronavirus. Per Peter Jakab, ha fatto sapere Bbc, con questa decisione la democrazia ungherese è stata messa in quarantena.fab

Salvini: Poteri speciali a Orban? Decisione democratica che rispetto

salvini orban

(LaPresse) - "Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del parlamento ungherese (137 voti a favore e 53 contro), eletto democraticamente dai cittadini. Buon lavoro all’amico Victor Orban e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria in questi momenti difficili per tutti". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

Coronavirus, Renzi: Ue faccia cambiare idea Orban o cacci Ungheria

MATTEO RENZI DA VESPA

(LaPresse) - "Sogno da anni gli Stati Uniti d'Europa. Ma proprio per questo ho il diritto, e il dovere, di dire che dopo quello che ha fatto Orban oggi l'Unione Europea DEVE battere un colpo e fargli cambiare idea. O, più semplicemente, cacciare l'Ungheria dall'Unione". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi.

Coronavirus, Zingaretti a Orban: Combattere virus non democrazia

MATTEO SALVINI VIKTOR ORBAN

(LaPresse) - "A #Orban diciamo che bisogna combattere il #coronavirus, non la democrazia. Ecco la differenza tra noi e i nazional-populisti. Loro appena possono hanno questo vizio: ridurre le libertà delle persone". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Coronavirus, Meloni: Orban? Anche in Italia limiti a libertà con decreti

(LaPresse) - "Molto clamore per l’approvazione da parte del Parlamento ungherese di una legge che conferisce a Orban i poteri speciali per affrontare la fase di emergenza. Non conosco, nel dettaglio, quali siano i poteri speciali conferiti al Primo ministro ungherese ma mi corre l’obbligo di segnalare che in Italia quasi tutti i poteri sono stati dati al governo con un decreto-legge che il governo ha deciso di interpretare in modo molto estensivo.

GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN MELONI E ORBAN

Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto in Italia il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ha sospese le elezioni e sono stati rinviati il referendum e le elezioni regionali e locali. A colpi di decreti del presidente del Consiglio è stata limitata la libertà individuale dei cittadini, parlamentari e magistrati compresi, così come quella di impresa e di commercio e sono state introdotte misure speciali in ogni ambito. Il tutto, nella maggior parte dei casi, è stato comunicato con diretta Facebook direttamente dalla pagina personale di Giuseppe Conte.

salvini orban

Non è il momento di fare polemica su questo, ci rendiamo conto che la situazione è emergenziale, ma abbiamo più volte chiesto al governo di fare maggiore attenzione ai necessari passaggi parlamentari. Ci sorprende che qualcuno si scandalizzi oggi perché Orban adotta provvedimenti straordinari, non particolarmente diversi da quelli adottati dall’Italia con addirittura un minor mandato da parte del Parlamento". Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

viktor orban e giorgia meloni atreju 2019