UN PREMIER SOLO ALLO SBANDO– PER NON FARE LA FINE DEL TACCHINO A NATALE CONTE APRE PER LA PRIMA VOLTA AL RIMPASTO CHE POTREBBE AVERE ANCHE UN RITORNO A SORPRESA: QUELLO DI RENZI MINISTRO – MA IL ROTTAMATORE, USATO COME ARIETE DA ZINGA E DI MAIO PER PICCONARE GIUSEPPI, HA SEGNATO IN ROSSO LA DATA DEL 28 DICEMBRE, OVVERO DOPO IL VOTO SULLA LEGGE DI BILANCIO, PER DARE LO SFRATTO AL PREMIER – I SOSPETTI DELLA POCHETTE CON LE UNGHIE SUL PD CHE VUOLE LA DELEGA AI SERVIZI…