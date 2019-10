ORLANDO CONTRO IL CIELO – IL VICE SEGRETARIO DEL PD ATTACCA RENZI E LO PARAGONA A SALVINI: “UN ULTIMATUM NON È PEGGIO SE LI LANCI DAL PAPEETE PIUTTOSTO CHE DALLA LEOPOLDA. NON VANNO LANCIATI. IN GIOCO C’È LA TENUTA LIBERALE DEL PAESE” - IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO REPLICA: “IL MIO AMICO ORLANDO LO VEDO UN PO’ AGITATO. PER AVERE UN TERMINE DI PARAGONE, DEVE CONOSCERE ALMENO UNO DEI DUE POSTI: VISTO CHE ALLA LEOPOLDA NON SI È MAI VISTO…”

Governo, Orlando: Non si fanno ultimatum, né da Papeete né da Leopolda

RENZI E ORLANDO

(LaPresse) - "Un ultimatum, al di là dei contenuti, non è peggio se li lanci dal Papeete piuttosto che dalla Leopolda. Gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Rimini, per la Festa nazioanle di Dems. "Quando abbiamo discontinuità per questo accordo di governo non era soltanto rispetto al merito, ma anche rispetto al metodo - spiega -. Noi non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele, da qui a quando si vota".

andrea orlando e nicola zingaretti

Governo, Orlando: No a chi dice 'fai così, altrimenti...'. Altrimenti cosa?

(LaPresse) - "Non si fanno ultimatum, non si fanno interviste a distanza, non si dice 'devi fare questo, altrimenti...'. Altrimenti cosa?". Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Rimini, per la Festa nazioanle di Dems, commentando il dibattito politico, facendo chiaro riferimento alle posizioni espresse in questi giorni da Matteo Renzi e alcuni esponenti di Italia Viva.

matteo salvini balla al papeete

Governo, Orlando: Involuzione democratica se messo a rischio da gioco con fuoco

(LaPresse) - "In gioco non c'è solo un'esperienza di governo ma la tenuta liberale del Paese, e chi mette in discussione giocando col fuoco quest'esperienza di goveno, mette in conto di esporre il nostro Paese a una involuzione di carattere democratico". Lo afferma il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Rimini, per la Festa nazionale di Dems.

ANDREA ORLANDO MATTEO RENZI renzi alla leopolda 9

Orlando: No 'derby' su tasse, ma ripartire carico fiscale diversamente

(LaPresse) - "Sembra che ci sia un derby tra chi le tasse aumentare e chi non le vuole aumentare. Noi non le vogliamo aumentare, ma il carico fiscale va diviso diversamento e pesi di meno su chi è più in difficoltà". Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Rimini, per la Festa nazionale di Dems.

Orlando: Ma cosa hanno fatto lavoratori dipendenti a Italia Viva?

renzi blair boschi orlando

(LaPresse) - "Io non so che cosa abbiano fatto di male i lavoratori dipendenti italiani agli esponenti di Italia viva. Traumi infantili, un operaio che ti ha schiacciato un piede quando eri piccolo, non so. Ma la pervicacia con la quale si insiste nell'eliminare una misura, giustamente si è detto, non ancora all'altezza delle aspettative, ma che comunque dà un segnale, è veramente sospetta e incredibile".

matteo renzi andrea orlando

renzi alla leopolda 9

Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Rimini, per la Festa nazionale di Dems. "Ci dobbiamo rimproverare di non aver affrontato prima questo problema - aggiunge -. In questo Paese ci sono un milione di lavoratori che sono sotto la soglia di povertà". E "quando uno prende una busta paga e vede che un terzo e più va a finire nel cosiddetto cuneo fiscale, è arrabbiato se guadagna 2mila euro, ma è disperato se ne guadagna 800 - sottolinea l'ex Guardasigilli -. Facendo questa scelta, con più forza da qui all'approvazione della legge, non diamo solo una mano a queste persone, ma anche all'economia italiana, perché ripartono i consumi". Rivolgendosi, poi, "agli amici del governo dico: meno timidezza, non bisogna aumentare la pressione fiscale, ma rivedere come la pressione fiscale è ripartita in questo Paese è giusto, perché ci sono persone che pagano troppo rispetto alla loro condizione e quindi vanno aiutate".

andrea orlando

Renzi: Leopolda come Papeete? Vedo mio amico Orlando un po' agitato

(LaPresse) - "Per avere un termine di paragone, Orlando deve conoscoscere almeno uno dei due posti: visto che alla Leopolda non si è mai visto, spero che almeno abbia frequentato qualche volta il Papeete...". Così il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'In mezz'ora in più', su Rai3. "Il mio amico Orlando lo vedo un po' agitato", aggiunge.

matteo salvini deejay al papeete 1

Renzi: Io come Salvini? Allora Orlando non ha capito ragioni scissione

(LaPresse) - "Per Orlando, Salvini e Renzi sono la stessa cosa. Dire che la Leopolda e il Papeete siano sullo stesso piano è l'errore degli ultimi anni, se la prendono con il Matteo sbagliato. Io combatto Salvini. Se Orlando continua a dire certe cose dimostra che non ha capito le ragioni della scissione". Lo afferma il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'In mezz'ora in più', su Rai3.

Renzi: A Leopolda non ci sono mojito, cubiste e le penali che mette Pd

RENZI INTERVISTA PAOLO BONOLIS ALLA LEOPOLDA 9

(LaPresse) - "Sono d'accordo con Orlando che non vanno lanciati gli ultimatum, io ho detto solo che l'Iva non andava. Lui mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, ma cosa tradisce questa riflessione? Alla Leopolda non ci sono mojito o le cubiste, così come non ci sono le penali che il Pd sta mettendo". Lo dice il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'In mezz'ora in più', su Rai3.

il confronto tv tra renzi emiliano e orlando matteo salvini fa llinguacce al papeete