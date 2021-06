ORMAI A DIFENDERE LA LINEA IMMIGRAZIONISTA È RIMASTA SOLO LA SINISTRA ITALIANA - DOPO LE BASTONATE DELLA VICEPRESIDENTE USA KAMALA HARRIS SUI CLANDESTINI, MELONI PICCHIA DURO SU PD E COMPAGNI: "SOLTANTO NOI TENIAMO I PORTI SPALANCATI A CHIUNQUE, SERVE UN BLOCCO NAVALE SUBITO CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI" - LETTA SI RIFUGIA DA DRAGHI: "SULLA GESTIONE DELLE FRONTIERE ABBIAMO LA FORTUNA DI AVERE UN PREMIER CHE IN EUROPA È MOLTO ASCOLTATO..."

MIGRANTI: MELONI, TUTTI TRANNE SINISTRA A DIFESA CONFINI

(ANSA) "Le recenti dichiarazioni del Vicepresidente USA Kamala Harris contro l'immigrazione illegale dimostrano ancora una volta come nel mondo tutti si preoccupino di difendere i propri confini. Solo la sinistra italiana, nella sua foga immigrazionista, continua a tenere spalancati i nostri porti a chiunque. Capiranno mai che bloccare l'immigrazione clandestina è un dovere? Lo ripeterò all'infinito: blocco navale subito per fermare le partenze e la tratta di esseri umani verso l'Italia". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

MIGRANTI: LETTA, DA MELONI SPECULAZIONI, BENE APPROCCIO DRAGHI

(ANSA) "C'è sempre la volontà di speculare su temi complicati, la gestione delle frontiere fa parte degli obblighi dello stato di diritto e una moderna politica di immigrazione deve consentire un'immigrazione legale insieme all'Ue. Abbiamo la fortuna di avere al governo Draghi che è molto ascoltato in Europa e Draghi ha imposto che il consigli Ue del 24 discuta di politiche migratorie e di come non lasciare soli paesi come l'Italia, la Spagna e la Grecia. Il Pd è in sintonia con quello che il governo vuole fare in Europa".

Così Enrico Letta a Coffee Break su La 7 reagisce alla leader Fdi Giorgia Meloni che, dopo l'uscita della vice Usa Kamala Harris sui migranti, accusa la sinistra italiana. "Temo - ammette Letta - che l'Europa faccia resistenza perché il tema tocca in modo asimmetrico i paesi europei ma secondo i dati chi ha visto entrare più migranti non sono l'Italia e la Spagna ma i paesi del centro nord Europa. Non dico che il problema va sottovalutato ma va gestito ed è giusta l'impostazione di Draghi di gestirla a livello Ue".

