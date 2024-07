ORMAI E’ SCONTRO FRONTARE TRA BIDEN E I DEMOCRATICI - IL PRESIDENTE, CHE SALTA UN EVENTO A LAS VEGAS DOPO AVER PRESO IL COVID, RINTUZZA CHI GLI CHIEDE UN PASSO INDIETRO: “STO BENE, SONO IL CANDIDATO E PREVEDO DI VINCERE” - ANCHE IL LEADER DEI DEMOCRATICI IN SENATO CHUCK SCHUMER HA DETTO A “SLEEPY JOE” CHE LA COSA MIGLIORE SAREBBE UN SUO RITIRO DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA - SECONDO LA CNN, ANCHE L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA NANCY PELOSI HA DETTO IN PRIVATO AL PRESIDENTE CHE NON PUO’ BATTERE TRUMP…

BIDEN POSITIVO AL COVID, SALTA EVENTO A LAS VEGAS

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Joe Biden è positivo al Covid. Lo riportano i media americani citando la presidente di UnidosUS, l'organizzazione che rappresenta gli ispanici e i Latinos e davanti alla quale Biden era atteso intervenire a Las Vegas. Il presidente invece non parteciperà all'incontro.

BIDEN ASSICURA, 'MI SENTO BENE'

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - "Mi sento bene". Lo ha detto Joe Biden ai giornalisti al seguito dopo essere risultato positivo al Covid. Le immagini sui principali media mostrano Biden all'aeroporto di Las Vegas senza mascherina. Il presidente è stato ripreso mentre sale le scale dell'Air Force One molto lentamente.

IL MEDICO DI BIDEN,'SINTOMI LIEVI, HA PRESO PRIMA DOSE PAXLOVID'

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - I sintomi di Joe Biden sono "lievi": la sua temperatura è di meno di 37 gradi. "Il presidente ha ricevuto la prima dose di Paxlovid". Lo afferma il medico del presidente in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

'SCHUMER HA DETTO A BIDEN CHE SAREBBE MEGLIO SI RITIRASSE'

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer ha detto a Joe Biden che la cosa migliore sarebbe un suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. Lo riporta Abc citando alcune fonti. Schumer ha incontrato Biden sabato scorso a Rehoboth, località di mare dove il presidente ha la seconda casa.

SCHUMER, A BIDEN HO RIPORTATO OPINIONE DEI SENATORI DEMOCRATICI

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Il leader dei democratici in Senato "ha riportato il punto di vista del suo caucus direttamente al presidente Biden". Così un portavoce di Schumer liquida, senza smentire seccamente, le indiscrezioni di Abc, secondo la quale avrebbe detto a Biden che la cosa migliore sarebbe un suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. Abbandonando l'"io sono con Joe" che ha ripetuto più volte dopo la disastrosa performance al dibattito, Schumer nella nota si è limitato a precisare di aver comunicato a Biden l'opinione dei senatori democratici.

'BIDEN RICETTIVO SUL FUTURO, CHIEDE SE HARRIS PUÒ VINCERE'

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Joe Biden si sta mostrando più "ricettivo" di fronte alle discussioni in atto sul suo futuro riguardanti un suo possibile passo indietro nella corsa alla Casa Bianca. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il presidente sta chiedendo ai suoi consiglieri se ritengono che "Kamala Harris possa vincere le elezioni".

BIDEN A LEADER DEM, SONO CANDIDATO E INTENDO VINCERE

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - "Sono il candidato e prevedo di vincere". E' il messaggio che Joe Biden ha recapitato ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, con i quali si è incontrato nei giorni scorsi. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. Jeffries e Schumer hanno discusso con il presidente le opinioni di deputati e senatori in merito alla sua candidatura. Secondo indiscrezioni, Schumer avrebbe esortato Biden a lasciare la corsa.

CNN, SECONDO PELOSI BIDEN 'NON PUÒ VINCERE'

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - L'ex presidente della Camera Nancy Pelosi ha detto in privato al presidente Joe Biden in una recente conversazione che i sondaggi mostrano come il presidente non possa sconfiggere Donald Trump e che Biden potrebbe distruggere le possibilità dei democratici di vincere la Camera a novembre se continua a cercare un secondo mandato, secondo quattro fonti informate sulla chiamata. Lo riporta la Cnn. Il presidente ha risposto negando- aggiunge l'emittente -, dicendo a Pelosi di aver visto sondaggi che indicano che può vincere, ha detto una fonte.

Un'altra fonte ha descritto Biden sulla difensiva riguardo ai sondaggi. A un certo punto, Pelosi ha chiesto a Mike Donilon, consigliere di lunga data di Biden, di mettersi in linea per parlare dei dati. Questa telefonata segnerebbe la seconda conversazione nota tra il parlamentare californiano e Biden dal disastroso dibattito del presidente del 27 giugno. Anche Pelosi e Biden si sono parlati all'inizio di luglio.

Nessuna delle fonti ha indicato se Pelosi abbia detto a Biden in questa conversazione se crede che il presidente dovrebbe abbandonare la corsa al 2024. Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, interpellato per un commento, non ha fornito ulteriori dettagli sulla telefonata. "Il presidente Biden è il candidato del partito. Ha intenzione di vincere e non vede l'ora di lavorare con i democratici del Congresso per approvare la sua agenda di 100 giorni per aiutare le famiglie che lavorano", ha detto Bates. Un portavoce della Pelosi ha detto alla Cnn che l'ex presidente della Camera è in California da venerdì e da allora non ha più parlato con Biden.

