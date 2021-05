21 mag 2021 19:53

ORMAI PER UNO STIPENDIO NORMALE BISOGNA RICORRERE ALLA BUSTA PAGA CREATIVA - L'ULTIMA DI DE LUCA: "VISTO CHE NON SI TROVANO LAVORATORI STAGIONALI, LE AZIENDE POSSONO DARE IN AGGIUNTA AL REDDITO DI CITTADINANZA 500 EURO AL MESE. PER CUI UN GIOVANE PUÒ ACCUMULARE AI 750 EURO ALTRI 500: 1.200 AL MESE MI PARE UNA COSA DIGNITOSA. E SE SI RIFIUTANO 2-3 PROPOSTE SI PERDE TUTTO..."