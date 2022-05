2 mag 2022 12:48

ORSINI, UNA NE PENSA, CENTO NE SPARA, POCHE NE AZZECCA - LA LUISS HA SILURATO ORSINI DOPO L'ENNESIMA DICHIARAZIONE CONTROVERSA, E DALL'INIZIO DELLA GUERRA NE HA INFILATA UNA DOPO L'ALTRA: "PUTIN HA GIÀ VINTO", "ANCHE NELLE DITTATURE UN BAMBINO PUÒ ESSERE FELICE", "ZELENSKY È UN PERICOLO PER LA PACE. VA ABBANDONATO", "IL GOVERNO DRAGHI È UN GOVERNO DI BURATTINI NELLE MANI DELLA CASA BIANCA", "BIDEN È PERICOLOSO COME PUTIN", "HITLER NON VOLEVA FAR SCOPPIARE LA SECONDA GUERRA MONDIALE"