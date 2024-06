OSAMA BIN LADEN È STATO ELIMINATO, I SUOI ADEPTI NO - IL DAGHESTAN, DOVE L’ISIS-K HA COMPIUTO UN NUOVO ATTENTATO CONTRO UNA CHIESA E UNA SINAGOGA, PULLULA DI TERRORISTI CHE HANNO RACCOLTO L’EREDITA’ DI BIN LADEN, CHE AVEVA L’OBIETTIVO DI CONQUISTARE LA REGIONE - DOPO L'ATTENTATO A MOSCA, AVVENUTO SEMPRE PER MANO DELL'ISIS-K, PER PUTIN È FACILE SCARICARE LA COLPA DEGLI ATTACCHI SU KIEV, PAVENTANDO COMPLOTTI DELL'OCCIDENTE CONTRO LA RUSSIA...

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

La sanguinosa scorreria nel Daghestan è la rappresentazione del terrore più brutale, con implicazioni che, come spesso accade per gli attentati, uniscono il fronte regionale a quello esterno. Gli sparatori sono andati all’assalto contro obiettivi tradizionali. Le forze dell’ordine, simboli religiosi (chiese, sinagoga), persone di fede diversa, cittadini inermi.

Sono i target spesso indicati nei comunicati e negli appelli degli ideologi, sono anche bersagli d’opportunità. Tirano sui simboli, catturano ostaggi, se la prendono con chi incontrano. Ai killer interessa uccidere, marcare il territorio con raffiche di mitra e bombe. Se hanno la possibilità pianificano un’azione spettacolare — come avvenne al concerto di Mosca a marzo — altrimenti si lanciano in incursioni indiscriminate. […]

Il Caucaso, non da oggi, è terra jihadista. Gruppi locali si ispirano allo Stato Islamico, giovani militanti hanno raccolto la vecchia eredità qaedista (Osama Bin Laden aveva puntato la regione quando ancora la sua organizzazione era in fase di crescita), è intensa l’attività di proselitismo, forti i richiami per quanto avviene altrove.

Numerosi in questi anni gli episodi violenti, gli scontri a fuoco, i raid delle forze speciali. Senza dimenticare la caccia all’ebreo all’aeroporto di Makhachkala da parte di manifestanti islamici. […]

Quello che gli assassini chiamano «martirio» diventa un formidabile propellente per la causa. E pesa una situazione sociale negativa, tra corruzione e inefficienze. Gli estremisti conducono la lotta armata combinando l’agenda locale alle direttrici della fazione globale. Le saldature politiche possono diventare operative, nascono collaborazioni, complicità. In questo quadro la Russia e i suoi alleati sono doppiamente nemici: rappresentano il potere, devono essere colpiti anche per quanto hanno fatto in altri teatri ai «fratelli» musulmani.

Mosca, invece, ora tende ad accostare un pericolo cronico e storico al conflitto con l’Ucraina. La strage rappresenta un monito. È avvenuta in un quadrante lontano, instabile, ma è molto più «vicina» di quanto si possa pensare perché conferma l’allarme lanciato in Europa occidentale e negli Usa sui rischi incombenti di possibili sorprese.

