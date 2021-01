P2 DELLE MIE TRAME - PER I LEGALI DI DOMENICO ARCURI, PER STABILIRE LA “VERIFICATA ESTRANEITÀ ALLA P2 DEL PREFETTO ALDO ARCURI”, BASTA UN RITAGLIO DEL “CORRIERE DELLA SERA”. DAGOSPIA AVEVA OSSERVATO CHE ALDO ARCURI ERA STATO SÌ “ARCHIVIATO” DOPO AVER NEGATO LA SUA ADESIONE ALLA P2 MA NON DEPENNATO DALLE LISTE GELLIANE, CHE ANCORA FANNO FEDE. E CONSULTABILI NELLA BIBLIOTECA DELLA CAMERA. TANT’È CHE QUALCHE MESE DOPO L’ABIURA DELL’EX PREFETTO ARCURI, POSSIAMO AGGIUNGERE IN DIFESA DELLA NOSTRA ATTENDIBILITÀ, LA COMMISSIONE D’INCHIESTA DELL’ANSELMI RENDERÀ PUBBLICO L’ATTO DI GIURAMENTO DI FEDELTÀ ALLA P2 FIRMATO DA ALDO ARCURI (COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA P2, VOLUME 2, TOMO 2, PAG.463). E NON SI TRATTAVA DI UN APOCRIFO

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

domenico arcuri

scriviamo in nome e per conto del dr. Domenico Arcuri - che a tal fine ci ha conferito mandato - in relazione all'articolo oggi da te pubblicato.

Il fatto che il nome del Prefetto Aldo Arcuri fosse sulla lista è un dato evidente.

Se così non fosse, il Ministero degli Interni non avrebbe istituito la Commissione Disciplinare per la verifica dell'iscrizione alla P2 dei funzionari e non avrebbe provveduto all'archiviazione in ragione della verificata estraneità del dr. Aldo Arcuri.

Così come non avrebbe ricoperto lo sviluppo della sua carriera di successive promozioni e di prestigiosi incarichi.

Corriere della sera - articolo sulla P2

Ci sono alcune sentenze che - in ragione della verificata estraneità alla P2 del Prefetto Arcuri - condannano i giornali che avevano riportato la notizia. Risalgono a circa 40 anni fa.

Ti invitiamo all'immediata pubblicazione della presente nota nella stessa pagina dell'articolo, ex art. 8 L.47/48.

Grazia Volo

Anna Sistopaoli

massoni segreti

DAGO REPLICA

Ancora una volta, la verità politico-istituzionale sancita dalla Commissione d’inchiesta parlamentare sulla P2 presieduta da Tina Anselmi e dalle sentenze della magistratura - non da questo disgraziato sito - sembra essere messa in dubbio (contestata anche giuridicamente?) dagli avvocati che assistono il super commissario ai vaccini nel governo Conte, Domenico Arcuri.

TINA ANSELMI

Dopo aver prodotto la “prova regina”, un articolo del “Corriere della Sera” del dicembre 1981, cioè prima dell’avvio dei lavori della Commissione a Montecitorio, per negare l’iscrizione di suo padre, l’ex questore di Benevento Aldo Arcuri nella lista della loggia segreta di Licio Gelli sequestrata a Castiglion Fibocchi, con una Dagonota avevamo osservato che il dottor Aldo Arcuri era stato sì “archiviato”, come tanti altri piduisti, dalle varie Commissioni ministeriali dopo aver negato la sua adesione alla P2 definendo la sua presenza in quelle liste “un arbitrio illegittimo e illegale”, ma non depennato dalle liste gelliane, che ancora fanno fede. E consultabili nella biblioteca della Camera.

giulio andreotti con licio gelli

Tant’è che qualche mese dopo l’abiura dell’ex prefetto Arcuri, possiamo aggiungere in difesa della nostra attendibilità, la Commissione d’inchiesta dell’Anselmi renderà pubblico l’atto di giuramento di fedeltà alla P2 firmato da Aldo Arcuri (Commissione parlamentare d’inchiestaP2, volume 2, tomo 2, pag.463). E non si trattava di un apocrifo.

Del resto quella pratica “autoassolutoria” delle commissioni disciplinari - prima dell’inchiesta parlamentare era figlia di una circolare emanata dal presidente del Consiglio Spadolini -, fu bollata dal componente della commissione parlamentare P2, Sergio Flamigni e dal suo partito, il Pci, “uno scandalo nello scandalo”.

MASSONERIA

E agli atti ci sono le interpellanze del Partito Radicale, guidato da Massimo Teodori, sulla stessa incostituzionalità dell’operato di quelle commissioni disciplinari. Parlare poi, come fanno i legali di Domenico Arcuri della “verificata estraneità alla P2 del Prefetto Arcuri” non basta a sancirlo un ritaglio di giornale, sua pure autorevole, del “Corriere della Sera”

LICIO GELLI CARTA IDENTITA massimo teodori foto di bacco