LA PACE SI AVVI-CINA! – È INIMMAGINABILE CHE XI JINPING, APPENA RIELETTO E CON IN TASCA IL SUCCESSO DELLA TREGUA DIPLOMATICA TRA IRAN E ARABIA SAUDITA, VOLI FINO A MOSCA PER PRENDERSI UNA PORTA IN FACCIA: IL PRESIDENTE CINESE È SICURO DELLA BUONA RIUSCITA DEL SUO PIANO DI PACE. ANCHE PUTIN SA CHE, SENZA LA CINA, LA RUSSIA È FINITA. E BIDEN? HA POCO TEMPO: DEVE FARE IN MODO CHE IL CONFLITTO SI CHIUDA ENTRO L’ESTATE, PRIMA DELL’INIZIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE NEGLI USA

DAGONOTA

PUTIN E XI JINPING

Tra poche ore Xi Jinping e il suo “caro amico” Vladimir Putin si incontreranno per discutere del piano di pace cinese per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il presidente cinese è reduce da un doppio trionfo: uno interno e uno internazionale. Da un lato è stato rieletto – per la terza volta, ma praticamente a vita – presidente della Repubblica popolare cinese.

Dall’altro, ha apparecchiato il ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due nemici storici, Iran e Arabia Saudita, causando un terremoto in Medio oriente.

VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV

Questo per dire che è inimmaginabile che Xi Jinping voli a Mosca a prendersi una porta in faccia: l’erede di Mao è sicuro che la sua proposta sarà ascoltata, e accettata. Anche Putin sa benissimo che, senza la Cina, la Russia è finita, e non avrà granché da opporre all’ingombrante alleato.

E gli americani che dicono? Joe Biden ha un problema di tempo: deve fare in modo che il conflitto in Ucraina si concluda prima dell’estate, quando partirà ufficialmente la campagna elettorale in America. A quel punto, l’argomento della fornitura militare a Kiev diventerà un tabù: i cittadini statunitensi sono stufi di tutti i miliardi di aiuti concessi a Zelensky, e i repubblicani (non solo Trump, ma tutti) non gli concederebbero tregua.

VLADIMIR PUTIN XI JINPING - ILLUSTRAZIONE FINANCIAL TIMES

Insomma, “Sleepy Joe” vuole appuntarsi al petto la medaglia del paciere, intestandosi la fine del conflitto. La stessa cosa che vuole Xi Jinping, che ha intenzione di passare (e diventare) il regista del nuovo ordine mondiale. Finirà davvero così? Ancora qualche ora, e lo sapremo

Cosa vuole Xi Jinping da Vladimir Putin?

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

JOSEP STALIN MAO ZEDONG

Fin dalla seconda guerra mondiale la geopolitica è stata plasmata dal "triangolo strategico" tra Cina, Russia e America. Il coordinamento tra Mao Zedong e Josef Stalin nei primi anni Cinquanta ha alimentato la determinazione americana a fermare la diffusione del comunismo.

Questo portò l'America a combattere le guerre in Corea e in Vietnam, a impegnarsi nella difesa di Taiwan e a molteplici conflitti per procura in altre parti del mondo.

IL PIANO DI PACE DI XI JINPING - VIGNETTA BY GIANNELLI

Un decennio più tardi, lo scisma di Mao con Nikita Kruscev gettò le basi per un riavvicinamento americano alla Cina. Questo portò all'assistenza segreta cinese nella lotta contro le forze sovietiche in Afghanistan, che contribuì a porre fine alla guerra fredda. Inoltre, ha sostenuto la decennale crescita economica che ha trasformato la Cina in una potenza globale e in un rivale geopolitico dell'America.

Ora si profila un altro cambiamento della triade. Xi Jinping, il leader cinese, sarà a Mosca dal 20 marzo per una visita di tre giorni: la prima dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo scorso anno. Si tratterà, come minimo, di un'enfatica dimostrazione di solidarietà nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Ma potrebbe essere anche qualcosa di più: I funzionari americani ritengono che Xi stia valutando la richiesta della Russia di fornirgli armi letali, tra cui proiettili d'artiglieria e droni d'attacco, da utilizzare in Ucraina. Se Xi accettasse, la Cina entrerebbe in una guerra per procura con la Nato.

mao zedong e richard nixon

Secondo la Cina, Xi si reca a Mosca in veste di pacificatore, senza offrire armi. Probabilmente userà il suo viaggio per ripetere il suo appello per la fine della guerra e per promuovere un piano di pace in 12 punti proposto per la prima volta dalla Cina a febbraio. Xi farà eco alle recenti dichiarazioni cinesi che esortano al rispetto dell'integrità territoriale di tutti i Paesi e che si oppongono a qualsiasi uso - o discorso sull'uso - di armi nucleari – scrive The Economist.

GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI

A riprova delle credenziali pacifiste di Xi, i funzionari cinesi sottolineano il ruolo del loro Paese nel mediare un accordo, il 10 marzo, per ristabilire i legami diplomatici tra Arabia Saudita e Iran. Per controbilanciare le critiche occidentali alla sua visita a Mosca, è probabile che Xi la faccia seguire da colloqui virtuali con il presidente dell'Ucraina, Volodymr Zelensky. Si tratterebbe del primo scambio ufficiale tra i due dopo l'invasione della Russia. Questo farà presa su molti Paesi poveri e a medio reddito e su alcuni occidentali che desiderano che l'America sia meno conflittuale nei confronti della Cina.

Tuttavia, le vere intenzioni di Xi sono tenute nascoste in bella vista. Pur professandosi neutrale, si rifiuta di condannare l'invasione della Russia o le atrocità dei suoi soldati. A Mosca si unirà quasi certamente a Putin per dare la colpa della guerra, ancora una volta, all'espansione della Nato. (I funzionari e i media statali cinesi fanno un parallelo con il tentativo dell'America di rafforzare le sue alleanze in Asia in preparazione di un potenziale assalto cinese a Taiwan).

xi jinping vladimir putin a samarcanda

Anche se Xi non invierà armi alla Russia, probabilmente offrirà un maggiore sostegno non militare per sostenere la guerra di Putin. Sebbene la Cina eviti in larga misura di violare le sanzioni occidentali contro la Russia, non si è unita ad esse. Anzi, aiuta la Russia a compensare il loro impatto acquistando più petrolio e gas e vendendole più elettronica e altri beni.

E questo lo chiamate piano?

Il piano di pace della Cina, nel frattempo, non è una buona idea per l'Ucraina e per i suoi sostenitori occidentali. Sostiene la fine delle sanzioni occidentali senza richiedere alla Russia di ritirarsi dal territorio ucraino. Si attiene strettamente ai punti di vista del Cremlino, sostenendo che la sicurezza "non dovrebbe essere perseguita a spese di altri", né "rafforzando o espandendo i blocchi militari". Questi punti riecheggiano l'"Iniziativa per la sicurezza globale" di Xi, che egli ha proposto l'anno scorso come alternativa all'"ordine internazionale basato sulle regole" guidato dagli americani e che probabilmente promuoverà con entusiasmo nei prossimi giorni.

giorgia meloni e volodymyr zelensky a kiev 2

La posizione di Xi non piace ad alcuni membri dell'élite cinese. Manda in frantumi la pretesa del Paese di perseguire una politica estera radicata nel rispetto della sovranità e mina la garanzia fatta nel 2013 di aiutare l'Ucraina se fosse stata minacciata da un attacco nucleare. Rende molto più difficili i tentativi cinesi di separare l'Europa dall'America. Gli strateghi cinesi hanno le idee chiare anche sull'imprevedibilità della politica e sulle prospettive economiche negative della Russia. Armarla esporrebbe la Cina a pesanti sanzioni da parte dell'America e dell'Unione Europea, i suoi due maggiori partner commerciali, ostacolando gli sforzi per rilanciare la sua economia. I discorsi su una nuova guerra fredda si trasformerebbero in realtà.

MAO CON STALIN

Tuttavia, i calcoli di Xi sono dominati dalla convinzione che la Cina sia bloccata in un confronto a lungo termine con l'America che potrebbe portare a una guerra per Taiwan, che rivendica come suo territorio. In questo contesto, la Russia rappresenta ancora una fonte indispensabile di energia, tecnologia militare e sostegno diplomatico. Una sconfitta russa in Ucraina rafforzerebbe l'America e i suoi alleati. Se la presa del potere di Putin scivolasse, potrebbe seguire l'instabilità del vasto confine settentrionale della Cina con la Russia. La cosa peggiore è che potrebbe arrivare al Cremlino un leader filo-occidentale tentato di aiutare l'America a contenere il potere cinese, in un'immagine speculare del cambiamento strategico della Cina negli anni Settanta.

xi jinping vladimir putin a samarcanda 2

"Questo è l'incubo della Cina", afferma Li Mingjiang, esperto di politica estera cinese presso la Nanyang Technological University di Singapore. Agli occhi di Xi, l'America rappresenta la più grande minaccia potenziale e la Cina non ha altre grandi potenze al suo fianco per resistere alle pressioni economiche o militari dell'Occidente. "La Russia è l'unica opzione", afferma. "È la stessa logica della guerra fredda, quando Mao vedeva nell'Unione Sovietica il nemico numero uno della Cina e decise di perseguire il riavvicinamento con gli Stati Uniti".

putin biden

Le considerazioni strategiche di Xi sono sostenute da un legame personale con la Russia. Suo padre, Xi Zhongxun, era un importante rivoluzionario che aveva poi supervisionato gli esperti sovietici che avevano aiutato a costruire l'industria cinese negli anni Cinquanta. In qualità di vicepremier, l'anziano Xi visitò Mosca nel 1959. Tornò pieno di ammirazione, portando con sé giocattoli di fabbricazione sovietica che fecero la gioia del figlio di sei anni.

RUSSIA E CINA - DIPLOMAZIA DEL VACCINO

L'interesse del giovane Xi per la Russia sembra essersi approfondito durante i sette anni trascorsi in un villaggio remoto in cui fu mandato all'età di 15 anni nel 1969, durante la Rivoluzione culturale. Lì sono ancora esposti i libri che lesse, tra cui "Guerra e pace", una selezione di scritti di Lenin, un resoconto delle battaglie sovietiche nella seconda guerra mondiale e "Come fu temprato l'acciaio", un romanzo socialista-realista su un uomo che combatte i tedeschi, si unisce ai bolscevichi e diventa un cittadino sovietico ideale.

cina

Xi non era il solo a nutrire stima per la Russia. Gli alti ufficiali militari cinesi hanno sviluppato stretti legami con le loro controparti russe dopo che i governi occidentali hanno imposto alla Cina l'embargo sulle armi a causa della repressione delle proteste pro-democrazia intorno a Piazza Tienanmen nel 1989. (Da allora, la Cina ha acquistato armi russe per decine di miliardi di dollari. L'atteggiamento verso l'America all'interno della leadership militare cinese si è indurito dopo che gli aerei da guerra americani hanno bombardato l'ambasciata cinese a Belgrado nel 1999, durante il conflitto del Kosovo. (L'America si scusò, insistendo che si era trattato di un errore).

volodymyr zelensky

Nel decennio precedente alla salita al potere nel 2012, Xi sembra essere stato influenzato anche da accademici di sinistra e da altri "principini" (come vengono chiamati i figli dei leader del Partito Comunista) disillusi dall'Occidente, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2007-2009. Ispirati da Putin, allora all'apice del suo potere, hanno iniziato a vedere la Russia come un potenziale partner e a mettere in dubbio le conclusioni degli storici cinesi secondo cui l'Unione Sovietica sarebbe crollata a causa di problemi risalenti a Stalin. Hanno invece dato la colpa a Mikhail Gorbaciov e alle sue riforme liberalizzatrici.

XI JINPING E VLADIMIR PUTIN

Quando Xi è entrato in carica, lui e i suoi consiglieri erano già orientati a un più stretto allineamento con la Russia. Ha scelto Mosca per il suo primo viaggio all'estero e lì ha lasciato intendere che i due Paesi avrebbero lavorato insieme contro l'Occidente. "I nostri caratteri sono simili", ha detto a Putin. Da allora Xi lo ha incontrato circa 39 volte, molto più di qualsiasi altro leader, apparentemente legato dal comune disprezzo per la democrazia e dal timore dell'accerchiamento americano.

Attacco a sorpresa

vladimir putin e xi jinping

La relazione tra i due potrebbe essersi un po' smorzata dopo gli intrighi di Putin dello scorso anno. Nel febbraio 2022, poco prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Putin ha fatto visita a Xi a Pechino per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali e le due parti hanno dichiarato che la loro partnership non aveva "limiti". Qualunque cosa abbiano discusso i due, i funzionari cinesi sembrano essere stati colti alla sprovvista dalla portata dell'invasione: non avevano preparato punti di discussione o piani per l'evacuazione dei cittadini cinesi. Poco dopo l'inizio della guerra, il viceministro degli Esteri cinese responsabile per la Russia fu trasferito all'amministrazione della radio e della televisione.

Anche la percezione cinese dell'abilità militare russa è cambiata dall'inizio della guerra. I successi russi in Crimea, Georgia e Siria avevano convinto i generali cinesi che Putin fosse un grande stratega con un esercito efficace. Le esercitazioni tra le forze armate dei due Paesi si sono concentrate sull'interoperabilità. Le recenti riforme militari cinesi hanno replicato quelle russe. Ma i comandanti cinesi sono rimasti scioccati dagli errori di calcolo di Putin sull'Ucraina e dalle scarse prestazioni dei soldati e degli armamenti russi.

vladimir putin con una bambina

La delusione non è limitata ai militari. A dicembre Feng Yujun, un importante esperto di Russia dell'Università Fudan di Shanghai, ha pronunciato un discorso scortese in cui ha sottolineato che la Russia ha annesso milioni di chilometri quadrati di territorio cinese tra il 1860 e il 1945. L'Unione Sovietica ha poi costretto la Cina a prendere le distanze dall'Occidente e l'ha spinta a partecipare alla guerra di Corea, nella quale sono state uccise "innumerevoli" truppe cinesi. La Russia moderna, ha proseguito, non aveva accettato la sua debolezza rispetto alla Cina ed era ossessionata dalla ricostruzione del suo impero. "La parte più debole del triangolo Cina-America-Russia è sempre quella che trae i maggiori vantaggi", ha concluso.

Queste opinioni sono ormai comuni tra gli studiosi e gli imprenditori cinesi che conoscono la Russia. Ma il loro impatto sul processo decisionale è limitato in un sistema che dipende sempre più dalla volontà di un solo uomo.

visita a sorpresa di vladimir putin a sebastopoli, in crimea 13

Alla fine dell'anno scorso alcuni funzionari occidentali hanno espresso la speranza che la Cina stesse iniziando a prendere le distanze dalla Russia, soprattutto dopo che Putin aveva promesso di affrontare le "domande e le preoccupazioni" cinesi sulla situazione in Ucraina quando aveva incontrato Xi in Uzbekistan a settembre. Queste speranze si sono rafforzate dopo che Xi e altri alti funzionari cinesi, senza menzionare esplicitamente la sciabolata nucleare di Putin sull'Ucraina, hanno espresso disapprovazione per qualsiasi minaccia o attacco di questo tipo. Le dichiarazioni hanno coinciso con una spinta diplomatica da parte di Xi per riparare alcuni dei danni all'economia e alle relazioni internazionali della Cina dopo il suo lungo isolamento autoimposto per contrastare il Covid-19.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI

Per un certo periodo, Xi è sembrato intenzionato a cercare di ridurre le tensioni con l'America. Questo approccio è sembrato prendere slancio quando ha incontrato il presidente Joe Biden a Bali a novembre. Entrambi hanno dichiarato che avrebbero cercato di trovare aree di potenziale cooperazione. Ma il tentativo di distensione si è arenato a febbraio, dopo che l'America ha abbattuto un pallone aerostatico cinese ad alta quota che, a suo dire, faceva parte di un'operazione di sorveglianza globale. I funzionari cinesi sono stati frustrati anche dalla mancanza di progressi nel minare il sostegno alla Nato in Europa.

Al di là del tira e molla diplomatico, ci sono poche prove concrete che la Cina stia prendendo le distanze dalla Russia. Nel 2022 le esportazioni russe di greggio e gas verso la Cina sono aumentate, in termini di dollari, rispettivamente del 44% e di oltre il 100%. Le esportazioni cinesi in Russia sono aumentate del 12,8%. Le spedizioni cinesi di microchip - utilizzati sia in ambito militare che civile e che l'Occidente ha cercato di negare alla Russia - sono più che raddoppiate. Alcune aziende cinesi hanno persino fornito articoli per uso militare diretto, come immagini satellitari, tecnologia di disturbo e parti per jet da combattimento, anche se solo in piccole quantità. Alcuni di questi accordi potrebbero essere precedenti alla guerra o coinvolgere entità già sottoposte a sanzioni americane.

war games russia cina

La Cina ha anche continuato a partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Russia. A novembre, bombardieri strategici cinesi e russi hanno effettuato un pattugliamento congiunto sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale, atterrando per la prima volta sui rispettivi campi d'aviazione. A febbraio, nel primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, navi da guerra russe, cinesi e sudafricane si sono esercitate insieme nell'Oceano Indiano. E il 15 marzo Russia, Cina e Iran hanno iniziato esercitazioni navali congiunte nel Golfo di Oman.

vladimir putin 2

Raddoppio o niente

Piuttosto che ridimensionare le relazioni, Xi sembra rafforzarle, sfruttando gli errori di calcolo della Russia in Ucraina per far pendere l'ago della bilancia a suo favore. È facile capire perché. Xi ha ottenuto l'accesso a forniture energetiche scontate. E quasi certamente ha ottenuto l'assicurazione che Putin lo sosterrà diplomaticamente in una guerra su Taiwan.

Inoltre, ha ottenuto la possibilità di ottenere tecnologia militare russa di alto livello, come i sistemi missilistici terra-aria e i reattori nucleari progettati per alimentare i sottomarini, e di fare pressioni su Putin affinché trattenga o ritardi le forniture di prodotti simili ad altri clienti russi che hanno dispute territoriali con la Cina, come l'India e il Vietnam. La Russia potrebbe anche aiutare a migliorare l'arsenale nucleare cinese o a lavorare su un sistema di allarme missilistico congiunto.

autostrada cina russia

Nelle ultime settimane Xi sembra aver raddoppiato i toni. Due giorni prima dell'anniversario dell'invasione russa, ha inviato Wang Yi, il suo diplomatico di punta, a incontrare Putin a Mosca. Wang ha dichiarato che il partenariato strategico della Cina con la Russia è "saldo come il Monte Tai" e si è impegnato a lavorare con la Russia per "rafforzare il coordinamento strategico, espandere la cooperazione pratica e difendere i legittimi interessi di entrambi i Paesi". Uno dei punti previsti nell'agenda della visita di Xi sarà la proposta della Russia di costruire un nuovo gasdotto verso la Cina, che devierebbe le forniture un tempo destinate all'Europa.

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

Anche se la Cina strapperà concessioni, i suoi funzionari saranno ansiosi di mantenere le mani pulite di Xi, soprattutto dopo che il 17 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin, accusandolo di crimini di guerra. Essendo stati sorpresi una volta dalla portata dell'invasione russa, i funzionari di Pechino vorranno assicurarsi che non ci siano nuove grandi offensive o attacchi eclatanti ai civili mentre il loro capo è a Mosca. Ricordando la visita a sorpresa di Biden a Kiev durante il viaggio di Wang a Mosca, saranno anche cauti nei confronti di eventuali contromosse americane.

antony blinken wang yi

La proposta di una telefonata di Xi con Zelensky, da tempo caldeggiata da funzionari europei e americani, potrebbe migliorare l'ottica del suo viaggio, soprattutto se il leader ucraino farà commenti positivi sul potenziale pacificatore della Cina. Ma probabilmente Xi non ha un interesse immediato nella mediazione. L'accordo tra Iran e Arabia Saudita era in preparazione da tempo prima che la Cina intervenisse, e altrove i suoi risultati come intermediario sono scarsi. I "colloqui a sei" che ha ospitato per anni sulla Corea del Nord non hanno portato a nulla. Lo stesso vale per i tentativi di mediare la pace in Afghanistan e in Myanmar. I funzionari cinesi calcolano anche (correttamente) che né la Russia né l'Ucraina vogliono colloqui di pace al momento, poiché entrambe credono di poter fare progressi sul campo di battaglia. L'atteggiamento di pace di Xi serve quindi più che altro a rafforzare la sua immagine internazionale, indebolendo quella americana, e a posizionare la Cina in modo da trarre vantaggio da qualsiasi cosa emerga dalla guerra.

esercitazioni militari taiwan

Per quanto riguarda la richiesta di armi letali da parte della Russia, la Cina è molto probabilmente indecisa. L'affermazione dell'America secondo cui la Cina starebbe pensando di inviare armi potrebbe essere più un avvertimento pubblico preventivo che una prova di un'azione imminente. I funzionari cinesi negano l'esistenza di tali piani. Ma la Cina potrebbe vedere un'altra opportunità per fare leva. Nelle dichiarazioni pubbliche e nei colloqui privati, i suoi funzionari tracciano sempre più spesso un legame con la fornitura di armi a Taiwan da parte dell'America. "Perché gli Stati Uniti chiedono alla Cina di non fornire armi alla Russia mentre continuano a vendere armi a Taiwan?", ha chiesto Qin Gang, il nuovo ministro degli Esteri cinese, durante la sua prima conferenza stampa del 7 marzo.

VLADIMIR PUTIN E XI JINPING

Se Xi deciderà di armare la Russia, potrebbe farlo in modo nascosto. La Cina ha una lunga storia di esportazioni clandestine di armi. Negli anni '80 ha fornito segretamente varianti di fabbricazione cinese del fucile d'assalto sovietico AK-47 agli insorti mujaheddin sostenuti dalla CIA in Afghanistan. Fornire alla Russia proiettili d'artiglieria sarebbe facile: i produttori di armi cinesi producono modelli simili e possono rimuovere i marchi o aggiungerne altri che suggeriscono che provengono da altre parti, afferma Dennis Wilder, un ex ufficiale della CIA che seguiva le esportazioni di armi cinesi. La Cina potrebbe anche fornire armi attraverso Paesi terzi, come la Corea del Nord o l'Iran, o incentivarli a spedire le proprie armi in Russia. L'America potrebbe individuare tali mosse, ma provarle sarà più difficile. "Tutto ciò di cui la Cina ha bisogno è una negazione plausibile", afferma Wilder.

xi jinping

Ma l'approccio silenzioso ha dei limiti. Per alterare veramente il corso della guerra, la Cina dovrebbe fornire armi più grandi e sofisticate, come i droni d'attacco. Questi sarebbero più difficili da nascondere, soprattutto se dovessero cadere nelle mani degli ucraini. Inoltre, l'esposizione pubblica comprometterebbe in modo significativo gli sforzi di Xi di presentarsi come un pacificatore e di minare le relazioni tra Europa e America.

Alla fine la decisione di Xi potrebbe dipendere da come si svolgerà la guerra e soprattutto dall'esito della controffensiva ucraina prevista per i prossimi mesi. Potrebbe dipendere anche dal livello delle tensioni tra Cina e America su Taiwan, suggerisce Alexander Korolev, studioso delle relazioni Cina-Russia presso l'Università del Nuovo Galles del Sud in Australia. "Se, inviando armi all'Ucraina, la Cina può controllare il livello di escalation e mantenere la Russia in vita per tutto il tempo necessario, allora può tenere occupato l'Occidente", afferma. "Questo rende più fattibile trattare con Taiwan".