“UN PARTITO CHE HA NELLE SUE FILE DUE TIPI COME CARLO FIDANZA E ROBERTO JONGHI LAVARINI PUÒ ASPIRARE ALLA GUIDA DEL GOVERNO?” – MARCELLO SORGI: “C'È UNA QUESTIONE APERTA CHE MELONI, PRESTO O TARDI, NON POTRÀ ELUDERE” – “FINI ALMENO FECE UN TENTATIVO DI INNESTARE NEL CORPACCIONE DEL PARTITO POST-FASCISTA QUALCHE FIGURA DI INTELLETTUALE CHE AVREBBE DOVUTO SCOLORIRE L'ANIMA PIÙ DURA DELL'EX-MSI. MELONI INVECE HA VOLUTO INTORNO A SÉ LA GENERAZIONE NUOVA DELLA DESTRA GIOVANILE, SENZA ALCUN RIGUARDO PER LE BIOGRAFIE PERSONALI E PER IL PASSATO NON SEMPRE ESEMPLARE…”