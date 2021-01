IL PAESE DEI CIAMPOLILLO - IL SENATORE SVALVOLONE RIVELA CHE PRIMA DI VOTARE IN EXTREMIS LA FIDUCIA AL GOVERNO ERA AL TELEFONO CON IL SUO AMICO GAETANO (MA CONTE ORA SI FA CHIAMARE COSI’?) – E RIVELA CHE "GIUSEPPI", PUR DI RIMANERE IN SELLA (ANZI, IN POLTRONA), È DISPOSTO A MANGIARE SEITAN TUTTA LA VITA: "QUANDO GLI HO SUGGERITO DI DIVENTARE VEGANO, LUI MI HA RISPOSTO 'CI PENSERÒ'"

GOVERNO, CIAMPOLILLO: IL MOTIVO DEL MIO RITARDO? PARLAVO AL TELEFONO CON UN MIO CARO AMICO, GAETANO, E' LUI CHE MI HA DETTO DI VOTARE SI

Il motivo per cui il senatore Lello Ciampolillo è arrivato al fotofinish a dare sostegno col suo voto al governo? Una lunghissima telefonata con un caro amico. A rivelarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, è lo stesso senatore Ciampolillo, che ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 ha spiegato: “ero in aula ma al telefono con un amico molto stretto, non un politico, per me è stata una scelta sofferta”.

Di cosa parlava col suo amico? “Del voto”. Come si chiama questo suo amico? “Il mio amico si chiama Gaetano”. E in questa sofferta telefonata, cosa le ha suggerito di fare Gaetano? “Di votare si”. Di che partito è? “Diciamo che lui guarda con interesse al M5S”. Il suo voto le ha dato una notorietà forse non ricercata. “Ho avuto tantissime manifestazioni di sostegno, mi hanno scritto da ogni parte d'Italia. E anzi ne approfitto per ringraziare tutti gli autori dei meme e dei video musicali su di me”.

E' vero oppure no che lei ha detto al premier di diventare vegano? “E' vero che ha suggerito al premier di diventare vegano? Certo, l'alimentazione vegetale fa bene a tutti. E lui mi ha risposto: 'ci penserò, mi interessa' ”.

