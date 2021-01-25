giuseppe conte lello ciampolillo
lello ciampolillo 1 ciampolillo meme LELLO CIAMPOLILLO SULL ULIVO ciampolillo LELLO CIAMPOLILLO LELLO CIAMPOLILLO ciampolillo meme ciampolillo ciampolillo lello ciampolillo lello ciampolillo 2
IL PAESE DEI CIAMPOLILLO - IL SENATORE SVALVOLONE RIVELA CHE PRIMA DI VOTARE IN EXTREMIS LA FIDUCIA AL GOVERNO ERA AL TELEFONO CON IL SUO AMICO GAETANO (MA CONTE ORA SI FA CHIAMARE COSI’?) – E RIVELA CHE "GIUSEPPI", PUR DI RIMANERE IN SELLA (ANZI, IN POLTRONA), È DISPOSTO A MANGIARE SEITAN TUTTA LA VITA: "QUANDO GLI HO SUGGERITO DI DIVENTARE VEGANO, LUI MI HA RISPOSTO 'CI PENSERÒ'"-
giuseppe conte lello ciampolillo
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“MA CONTE COME SI PERMETTE A CONTATTARE I NOSTRI UNO PER UNO?” – BERLUSCONI FURIOSO DOPO IL DISPERATO TENTATIVO DI CONTE DI RUBARE PARLAMENTARI A FORZA ITALIA (LE COSE O SI FANNO BENE COME FECE IL CAV CON RAZZI E SCILIPOTI O E' MEGLIO LASCIAR PERDERE) - CON L'APERTURA DI SILVIO A UN GOVERNO DI UNITA’ NAZIONALE, RITORNA IN SCENA LA ‘’MAGGIORANZA URSULA” CON FORZA ITALIA NELL’ESECUTIVO. COME DAGO-RIVELATO, BERLUSCONI, IN BARBA AI PIAGNISTEI DI GIANNI LETTA, NON VUOLE PIU’ VEDERE CONTE A PALAZZO CHIGI…
COSA STA SUCCEDENDO NEL M5S? AL DI LA’ DELLE DICHIARAZIONI DI FACCIATA (“CONTE-TER UNICA SOLUZIONE ALLA CRISI”), I PENTASTELLATI SONO NEL PANICO E NON SONO DISPOSTI A IMPICCARSI PER CONTE - "IL PREMIER IN MANO NON HA NIENTE, È COMPLETAMENTE INGESSATO. TUTTO IL MONDO GLI HA FATTO CAPIRE CHE DOVEVA MUOVERSI. IN QUESTO MOMENTO NOI DIREMO SEMPRE ’SIAMO CON CONTE' MA I NUMERI NON CI SONO. BISOGNA INNESCARE UN FATTO POLITICO NUOVO…”
FLASH! - PARE CHE CONTE NON SIA PIÙ ANDATO DA MATTARELLA PERCHÉ IL COLLE SI È INCAZZATO. L'AZZIMATO PUPAZZO DI TRAVAGLIO E CASALINO AVREBBE CHIAMATO ALL’ULTIMO IL CAPO DELLO STATO PER DIRGLI ‘’STO SALENDO’’ E IL QUIRINALE GLI AVREBBE RISPOSTO: EH NO, MICA PUOI DIRCELO ALL’ULTIMO E FARE COME TI PARE…
SE NON TORTORA QUANDO? FRANCESCA SCOPELLITI, MOGLIE DEL PRESENTATORE TIVÙ PROCESSATO INGIUSTAMENTE, ACCUSA LA GIUSTIZIA ITALIANA: "IL SACRIFICIO DEL MIO ENZO NON È SERVITO. LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, LE GARANZIE, LE CERTEZZE GIURIDICHE SONO QUOTIDIANAMENTE CALPESTATE. COMPLICI UNA CLASSE POLITICA CHE NON VUOLE CONTRASTARE LA MAGISTRATURA E UNA STAMPA CHE HA IN MARCO TRAVAGLIO IL SUO INDISCUSSO LEADER…"
QUELL’INSOLITO TRANS TRANS ALLA CASA BIANCA – BIDEN SPAZZA VIA UN ALTRO PROVVEDIMENTO DI TRUMP E REVOCA IL DIVIETO CHE NEGA AI TRANSGENDER DI ARRUOLARSI NELL’ESERCITO: IL "PUZZONE" GIUSTIFICÒ LA SCELTA DOPO AVER AVVIATO DIVERSI STUDI PER DIMOSTRARE CHE I TRANS POTESSERO AVERE DELLE "RIPERCUSSIONI SU PRONTEZZA ED EFFICACIA" E NEL 2019 SI ARRIVÒ A QUELLO CHE ASSOMIGLIAVA TANTO A UN DIVIETO TOTALE, CHE NEGÒ AI TRANS GIÀ MILITARI DI CAMBIARE SESSO E…