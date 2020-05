23 mag 2020 11:45

UN PAESE DI SANTI, POETI E MAMMONI! – IL GRILLINO RICCIARDI: “DOPO LA BARAONDA IN AULA MI HA CHIAMATO MIA MAMMA, ERA PREOCCUPATA” – IL DEPUTATO FICHIANO NON RITRATTA L'INTEMERATA ANTI-LEGA: “L’OBIETTIVO ERA DIRE LA VERITÀ. LA LOMBARDIA HA FATTO ERRORI MARCHIANI. CI SERVE DIRLO PER CAMBIARE ROTTA” – “CONTE NON SAPEVA DEL MIO INTERVENTO. NE HO DISCUSSO CON I MIEI, MA…” - VIDEO