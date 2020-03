UN PAESE ALLO SBANDO – IL POST DEL PROFESSOR LORENZO CASTELLANI (LUISS): “CHE IN TUTTO QUESTO SURREALE SCENARIO (SI ASPETTA DA DODICI ORE UN DECRETO CHE DEVE DECIDERE QUALI AZIENDE SONO APERTE E QUALI CHIUSE DOMANI; DA SETTIMANE STIAMO REGOLANDO I DIRITTI COSTITUZIONALI CON PARLAMENTO CHIUSO E NORMATIVA SECONDARIA) IL SILENZIO DEL QUIRINALE, IN PASSATO MOLTO CIARLIERO SU MIGRANTI ED EUROPA, SIA PIUTTOSTO INQUIETANTE LO POSSIAMO DIRE?”

Dal profilo Facebook di Lorenzo Castellani

sergio mattarella giuseppe conte 9

Che in tutto questo surreale scenario (si aspetta da dodici ore un decreto che deve decidere quali aziende sono aperte e quali chiuse domani; da settimane stiamo regolando i diritti costituzionali con parlamento chiuso e normativa secondaria) il silenzio del Quirinale, in passato molto ciarliero su migranti ed Europa, sia piuttosto inquietante lo possiamo dire? Un paese allo sbando, con delle “leadership” pavide, sbiadite, che sembrano più interessate alla legittimazione esterna che ai cittadini italiani.

giuseppe conte in diretta facebook LORENZO CASTELLANI conte e mattarella PASTI CALDI E MASCHERINE PER I SENZA TETTO A MILANO metro milano in epoca coronavirus 5 LORENZO CASTELLANI 1 attilio fontana giuseppe conte in diretta facebook 1 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 63 CONTE E MATTARELLA