la pagina mancante nella sua biografia è forse quella di un’esperienza che avrebbe dovuto imbarazzare non poco i suoi compagni di viaggio nel Movimento 5 Stelle: il ruolo di anchorman, per quattro anni, su un canale tematico di scommesse, Betting Channel.

Correva l’anno 2009 e dal suo spazio quotidiano serale in onda sul canale 657 di Sky, il futuro portavoce del M5S affermava: «i miliardi che arrivano nelle casse dello Stato dal gioco sono una cifra molto importante. Coloro che vivono il gioco con distacco e diffidenza devono rendersene conto. Anche i sindaci che vorrebbero limitarlo».

L’esperienza sul canale di scommesse finirà nel 2011. Proprio in quell’anno Casalino... venne scelto dal M5S per far parte dello staff della comunicazione. Il resto è storia nota.

