DALLA PAJATA ALLA PISANA? – TRA I POSSIBILI CANDIDATI DI FRATELLI D’ITALIA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO C’E’ PAOLO TRANCASSINI, COORDINATORE DEL PARTITO NEL LAZIO E RISTORATORE (SUO È INFATTI “LA CAMPANA”, NON DISTANTE DAL QUARTIER GENERALE DELLA MELONI IN VIA DELLA SCROFA) – RESTANO IN CORSA ANCHE CHIARA COLOSIMO, FEDELISSIMA DELLA DUCETTA, IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, FABIO RAMPELLI, E IL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA, FRANCESCO ROCCA, CHE PIACE ALLA LEGA MA NON A FORZA ITALIA...

Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Sono i big locali ad aprire la festa per il decennale di FdI, tre giorni di dibattiti nella tensostruttura allestita in piazza del Popolo. All'esterno, nell'emiciclo sul lato opposto alle pendici del Pincio, un villaggio natalizio con casette di legno illuminato da una grande stella cometa.

Al primo talk partecipano alcuni esponenti di spicco sul territorio: il coordinatore regionale, Paolo Trancassini, tra i papabili per la sfida alla presidenza del Lazio, il capogruppo alla Pisana, Fabrizio Ghera, e il suo omologo in consiglio comunale, Giovanni Quarzo. Nel parterre anche il coordinatore romano, Massimo Milani, il capogruppo in Città metropolitana, Massimo Ferrarini, e il coordinatore provinciale, Marco Silvestroni.

Il fatto che a lanciare la manifestazione sia lo Stato maggiore romano e laziale (Giorgia Meloni interverrà domani per la chiusura) potrebbe essere il segnale che la campagna elettorale per il voto del 12 febbraio parta da qui. Se non fosse che manca ancora il nome del candidato ed è lo stesso Giovanni Donzelli, responsabile dell'Organizzazione, a non scommettere che l'annuncio possa arrivare domani: «Non è detto...».

A comunicare il prescelto dovrebbe essere la premier, al rientro da Bruxelles, dopo il confronto con gli alleati, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. A meno che i tre non si siano già accordati e si stia aspettando il momento opportuno per svelare le carte. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è tornato a chiedere che FdI esprimesse una terna.

«La daremo», ha assicurato il responsabile dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Le ipotesi che continuano a circolare sono Trancassini, Chiara Colosimo, fedelissima di Meloni, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e il presidente della Croce rossa, Francesco Rocca, che piace alla Lega ma non a FI, orientata su un politico. Il coordinatore regionale ostenta sicurezza sull'esito delle prossime consultazioni e si rivolge alla platea (in prima fila anche l'ex M5S Francesca De Vito, sorella di Marcello, passata a FdI) con piglio da candidato in pectore: «Vinciamo, perché è un po' come succede nei labirinti... se pensi ai traguardi raggiunti, da qualunque parte inizi arrivi alla casella della vittoria. Qualunque aspetto politico ci consente di guardare con serenità alle elezioni».

E però, prima di lasciare la manifestazione, mitiga i toni entusiastici e dribbla l'assedio dei cronisti: «Sarei io il designato? No, ho parlato da coordinatore regionale del partito che ha il polso della situazione. FdI ha raggiunto risultati straordinari ed è sopra il 31,5%, guida la coalizione di governo ed è pronto per una sfida che, credo, vinceremo. Il nome? A farlo sarà Meloni, noi oggi (ieri, ndr ) abbiamo fatto gli onori di casa per festeggiare il decennale».

Ghera, che attacca la gestione di Nicola Zingaretti («Un supplizio, la peggiore degli ultimi dieci anni») per le liste di attesa nella sanità e la tendenza a «spostare i problemi senza risolverli», confida nel successo del centrodestra unito sugli avversari che si presentano divisi: «Letta ci ha fatto un regalo, dovremmo fare un appello per confermarlo alla segreteria del Pd... È fondamentale avere un ariete per le regionali, ma bisogna lavorare anche sulla squadra e non essere arroganti perché il centrosinistra potrebbe sempre riservare qualche sorpresa».

