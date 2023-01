I PALAZZI DEL POTERE DI BRUXELLES TREMANO! – PRENDETE I POPCORN: SECONDO MICHALIS DIMITRAKOPOULOS, L’AVVOCATO DELL’EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, EVA KAILI, ARRESTATA PER IL QATARGATE, PIER ANTONIO PANZERI PRESTO POTREBBE FARE “NUOVI NOMI DI EURODEPUTATI ITALIANI, TEDESCHI, BELGI E FRANCESI. ORA È INAFFIDABILE E TUTTO CIÒ CHE GLI INTERESSA È SALVARE SUA MOGLIE E SUA FIGLIA” – COZZOLINO INTANTO VA IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

EVA KAILI

1. AVVOCATO KAILI, 'PANZERI FARÀ NOMI DI ALTRI EURODEPUTATI'

(ANSA) - "Arrivano messaggi e notizie" che Pier Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato pentito del Qatargate, "farà" alla giustizia belga "nuovi nomi di eurodeputati italiani, tedeschi, belgi e francesi".

Lo ha detto Michalis Dimitrakopoulos, l'avvocato dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso, parlando alla tv greca Kontra. Dopo l'accordo da collaboratore di giustizia firmato con la procura federale belga, Panzeri "ora è completamente inaffidabile e tutto ciò che gli interessa è salvare sua moglie e sua figlia", ha aggiunto il legale greco, sottolineando che "qualunque cosa gli diano, firmerà".

2. QATAR: COZZOLINO DAVANTI A COMMISSIONE GIUSTIZIA EUROPARLAMENTO

(ANSA) - Prenderà a breve il via l'audizione di Andrea Cozzolino davanti alla Commissione Giustizia (Juri) del Parlamento europeo per la revoca della sua immunità nell'ambito delle indagini sul Qatargate.

antonio panzeri

L'eurodeputato italiano è arrivato intorno alle 9:30 accompagnato dagli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri de Beco, e sta ora attendendo di entrare nell'aula per discutere la propria posizione con gli eurodeputati membri della stessa Juri, presieduta dalla francese Manon Aubry. Al termine della riunione i tre legali hanno riferito che terranno una dichiarazione alla stampa.

Nel pomeriggio di ieri Aubry ha presentato agli eurodeputati la sua relazione, con in allegato stralci degli interrogatori dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri e del suo braccio destro Francesco Giorgi, finiti entrambi in carcere il 9 dicembre scorso, effettuati dalle autorità belga in cui i due fanno riferimento a un possibile coinvolgimento nella trama di corruzione di Cozzolino e del collega socialista belga Marc Tarabella.

KAILI MINOGUE - BY CARLI

A seguito della discussione odierna, i componenti della commissione saranno chiamati in data ancora da definirsi a votare sulla richiesta di revoca dell'immunità. Sarà poi la plenaria a doversi esprimere in modo definitivo.

ANTONIO PANZERI EVA KAILI eva kaili 1 Abderrahim Atmoun Francesco Giorgi Pier Antonio Panzeri incontro di panzeri con un uomo del qatar in un albergo di bruxelles antonio panzeri con una valigia all hotel steigenberger wiltcher di bruxelles antonio panzeri la moglie e la figlia di antonio panzeri incontro all hotel di bruxelles MEME QATARGATE BY MACONDO eva kaili EVA KAILI