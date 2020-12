SENZA VERGOGNA – MENTRE GLI ITALIANI NON SANNO SE E COME FESTEGGERANNO IL NATALE IN SENATO VA IN SCENA L’ENNESIMA GIORNATA DI DELIRIO SUI DECRETI SICUREZZA – LA NORMA PASSA TRA CORNA, URLA E SPINTONI UN COMMESSO FINISCE IN INFERMERIA E UN QUESTORE DE POLI SI LUSSA UNA SPALLA – I LEGHISTI DANNO DEI VENDUTI AI GRILLINI, CHE NEL PRECEDENTE GOVERNO VOTARONO LE NORME ANTI-IMMIGRAZIONE E ORA LE ABOLISCONO – VIDEO