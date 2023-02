IL PALLONE-SPIA DI XI JINPING? UN AUTOGOL FINITO NELLA RETE DI PECHINO – FEDERICO RAMPINI: “È UN INFORTUNIO PER I CINESI. LA VECCHIA REGOLA È CHE TUTTI SPIANO TUTTI, MA È MEGLIO NON FARSI BECCARE. AMERICANI E CINESI DISPONGONO DI SATELLITI IN GRADO DI EFFETTUARE RIPRESE DI GRANDE PRECISIONE SENZA VIOLARE LO SPAZIO AEREO DELLA NAZIONE SPIATA. IL PALLONE È UN MEZZO ABBASTANZA RUDIMENTALE...” – PER QUESTA STORIA DEL PALLONE-SPIA IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, BLINKEN, HA RIMANDATO LA VISITA A PECHINO E IL CASO DIVENTA POLITICO…

Estratto dell’articolo di Federico Rampini per “il Corriere della Sera”

La decisione di Antony Blinken di rimandare la visita ufficiale a Pechino (sarebbe stato il primo segretario di Stato Usa ricevuto da Xi Jinping da ben cinque anni, l’ultimo fu Rex Tillerson nel 2017 quando c’era Donald Trump alla Casa Bianca) dà improvvisamente un rilievo inaspettato alla crisi del pallone-spia cinese sui cieli d’America. Quasi a voler rievocare la vicenda dell’U2-spia americano abbattuto dai sovietici nel 1960, alla vigilia di un importante summit bilaterale Usa-Urss.

C’è un elemento di politica interna: la nuova maggioranza repubblicana alla Camera di Washington è decisamente più anti-cinese della squadra di Joe Biden. Molti repubblicani avrebbero voluto che il pallone-spia venisse abbattuto dai caccia della US Air Force, ripetendo «alla rovescia» proprio lo scenario del 1960: l’aereo-spia U2 americano allora venne abbattuto da un missile, e il suo pilota fu catturato dai sovietici.

C’è anche il Grande Gioco Usa-Cina che si rimette in movimento in Asia, con le nuove basi militari americane nelle Filippine, ottenute per preparare uno scenario d’invasione di Taiwan. Questo incidente di percorso interviene proprio quando Biden e Xi Jinping stavano tentando di stabilire delle regole del gioco perché il loro antagonismo rimanga entro limiti controllabili.

La storia del pallone-spia è certamente un infortunio per i cinesi. La vecchia regola è che tutti spiano tutti, ma è meglio non farsi beccare in flagranza. Tanto più che, in questo caso, il gioco non vale la candela. Gli esperti di tecnologie militari sostengono che americani e cinesi dispongono di satelliti in grado di effettuare riprese di grande precisione, senza violare lo spazio aereo della nazione spiata. Il pallone è un mezzo abbastanza rudimentale, anche se di sicuro avrà raccolto una ricca messe di fotografie sorvolando una base di armi nucleari nel Montana. […]

Blinken ha dovuto rinviare la sua visita a Pechino anche perché assediato dai repubblicani. Sotto il nuovo presidente della Camera Kevin McCarthy, la nuova maggioranza di destra ha reagito all’incidente del pallone-spia anticipando quello che sarà uno dei fili conduttori della sua azione: la pressione per una politica estera di contenimento duro verso la Cina. […]

