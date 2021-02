“MATTEO RENZI VUOLE DRAGHI PREMIER” – “REUTERS” CONFERMA: IL VERO OBIETTIVO DEL SENATORE SEMPLICE DI RIAD (PARDON, RIGNANO) È PORTARE SUPER-MARIO A PALAZZO CHIGI E SPEDIRE IL VOLPINO CONTE IN PELLICCERIA - IL RITRATTONE DELL’EX PRESIDENTE DELLA BCE BY CECCARELLI: “UBIQUO E MULTIFUNZIONALE, UNA QUANTITÀ DI LAUREE HONORIS CAUSA, ACCADEMICO PONTIFICIO, SINTESI VIVENTE DI CREATIVITÀ ITALIANA, RIGORE TEDESCO, UNDERSTATEMENT BRITANNICO. DRAGHI NON NON C' È; SEMMAI SOVRASTA, ALEGGIA, INCOMBE. L' OMBRA DI DRAGHI. MA TEMPO VERRÀ... QUANDO? CHI LO SA”