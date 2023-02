3 feb 2023 19:06

PANAHI NON E’ FINITO PANATO E FRITTO! IL REGISTA IRANIANO JAFAR PANAHI È LIBERO. DETENUTO PER QUASI SETTE MESI NEL FAMIGERATO CARCERE DI EVIN, A TEHERAN, È STATO RILASCIATO SU CAUZIONE - AVEVA INIZIATO LO SCIOPERO DELLA FAME (COME COSPITO!) - PANAHI ERA STATO ARRESTATO IL 20 LUGLIO SCORSO, DOPO CHE CON ALTRI COLLEGHI CINEASTI È ANDATO PROPRIO DAVANTI ALLA PRIGIONE DI TEHERAN PER PROTESTARE CONTRO L’INCARCERAZIONE DEI…