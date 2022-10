5 ott 2022 17:36

PANETTA DICE NO – SECONDO “BLOOMBERG”, L’ECONOMISTA, MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BCE, HA CHIUSO LA PORTA A GIORGIA MELONI, CHE LO VOLEVA A TUTTI I COSTI COME PROSSIMO MINISTRO DELL’ECONOMIA – L’EX FUNZIONARIO DELLA BANCA D’ITALIA PUNTA A PRENDERE IL POSTO DI IGNAZIO VISCO A PALAZZO KOCH. E LA DUCETTA ORA CHE FARÀ? TERRÀ DANIELE FRANCO? RICICCIERÀ SINISCALCO? DI SICURO, IL NOME PER IL MEF ANDRÀ CONCORDATO CON IL QUIRIUNALE…