3 feb 2021 13:56

PANETTA E TUILPANI – IL RIENTRO A ROMA DEL MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BCE È “MOLTO DIFFICILE”: LO DICONO ALL’ANSA FONTI A CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE - “HA UN RUOLO DI PRIMO PIANO, SEGUE DA VICINO DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI EUROPEI”. IN PIÙ, LA PROCEDURA DI NOMINA DI UN SUO SOSTITUTO SAREBBE COMPLICATA E NON SAREBBE AFFATTO SCONTATO CHE AL SUO POSTO VERREBBE NOMINATO UN ITALIANO. MEGLIO CHE DRAGHI TROVI UN ALTRO NOME PER IL MEF