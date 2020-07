PAPEETE SATAN ALEPPE! – DOPO UN ANNO SALVINI TORNA A MILANO MARITTIMA, MA NIENTE CUBISTE SCULETTANTI NÉ BAGNI DI FOLLA - I GIORNALONI ANCORA OGGI CREDONO ALLA FAVOLA CHE IL TRUCE MOLLO' UN GOVERNO DOVE FACEVA IL CAZZO CHE GLI PAREVA E GUADAGNAVA CONSENSI SUL M5S SOLO PERCHE' VOLEVA ANDARE AL VOTO - LA VERITA' E' UN'ALTRA: SALVINI FU COSTRETTO OBTORTO COLLO A LASCIARE PALAZZO CHIGI DAI POTERI FORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. IN CASO CONTRARIO, IL TRUCE RISCHIAVA DI FARE LA FINE DI UN QUALSIASI "STRACCIO" AUSTRIACO...

Nicola Pinna per “la Stampa”

Di aver perso il potere, Matteo Salvini lo realizza di nuovo al Papeete, a distanza di quasi un anno dal suicidio governativo compiuto a ritmo di reggaeton. Stavolta, però, ci scherza su. Alle 6 di sera, dopo un pranzo interminabile, una passeggiata sul bagnasciuga e mezz' ora di tuffi in piscina, prova a convincere la figlia a fare con lui un giro in bici.

La risposta è secca: «No, papà, assolutamente no». A quel punto il capitano degradato allarga le braccia e si arrende: «Ecco, si vede che non conto più nulla». Spera ancora di vincere a carte, ma gli amici gli giurano che non faranno sconti. Sembra un assedio, nel giorno in cui filtra anche la notizia di un incontro segreto tra Luigi Di Maio e Gianni Letta, uomo di fiducia dello storico alleato Silvio Berlusconi.

L'ex cavaliere apre all'idea di un "governissimo", e lo fa intendere con chiarezza in una lettera a La Stampa, e questa per il leader leghista sembra davvero la domenica peggiore dell'ultimo anno. «In realtà no, sono sereno, perché quando sono in vacanza non leggo i giornali e non sto dietro alle solite polemiche».

Nuota aggrappato al fenicottero gonfiabile, si immerge, fa a malapena due bracciate e poi torna sulla questione. «Ho sentito Berlusconi giusto poche ore fa e sulle sue intenzioni non ho davvero alcun dubbio. Sono certo che non gli passa per la testa di fare un'alleanza con i Cinnque Stelle». Il caso, comunque, non è chiuso. Anzi, ne parleranno ancora, dicono i ben informati della Lega: «Si dovranno chiarire».

Nel terzo giorno di ritorno al Papeete, quello che nella storia politica italiana passerà come il patibolo sacrificale del governo gialloverde, il capo leghista è in versione papà premuroso e tenta inutilmente di star lontano dal dibattito politico. Ma i social bombardano e i messaggini sullo smartphone arrivano di continuo.

La questione più spinosa del mattino è proprio quella che riguarda il rischio di una frattura nella coalizione di centrodestra. «La squadra resta solida: nelle Regioni siamo insieme e nei Comuni altrettanto. L'obiettivo è certamente quello di tornare al governo e il prima possibile. Escludo davvero che Berlusconi faccia robe, sì le chiamo proprio così, insieme al Pd o con i 5 Stelle».

Il silenzio politico romagnolo è solo di facciata, perché proprio all'ora di pranzo Salvini e «quelli dello staff» fanno circolare la dose quotidiana di messaggi alla nazione. I temi del giorno sono tre. I porti aperti e i ricollocamenti bloccati, la protesta che la Lega farà oggi a Milano davanti al consolato turco contro la trasformazione della basilica di Santa Sofia e l'ipotesi di cancellazione della legge su "Quota100".

«Il Pd che ce l'ha in mente farebbe inorridire anche Berlinguer». Oramai la strategia è palese: toccare il cuore degli eredi politici dello storico leader comunista, provando a intercettare persino quella fetta di elettorato che al Papeete non ci andrebbe mai. Dopo il caffè e le due fette di anguria, c'è tempo per qualche battuta sugli ex alleati grillini. E a denti stretti anche su Di Maio che cerca sponda tra gli uomini del presidente (di Forza Italia).

«Questo me lo aspettavo, perché tra i grillini c'è ancora qualcuno che tenta di essere fedele al mandato elettorale». Una pausa e poi un'altra stoccata: «Sono pochi, sia chiaro, ma provano a evitare che si portino avanti le operazioni che in questo periodo si stanno compiendo con la spinta del Pd: dal caso Autostrade, fino ad Alitalia».

Al Papeete è giornata da tutto esaurito: per avere un ombrellone a 35 euro non basta neanche il privilegio di essere ospiti dell'hotel accanto e che appartiene allo stesso gruppo. «Ci è rimasto solo il privée - dice il bagnino - Costa 300 euro». Al ristorante non c'è posto e chi arriva dopo le 13.30 deve accontentarsi di una piadina nel chiosco di fronte.

«Oggi abbiamo tanti ospiti provi a ripassare domani», risponde la ragazza delle reception. Una quindicina di posti li hanno occupati gli amici di Salvini. Lui è al centro del tavolo, in bella vista davanti alla passerella di accesso al lido. Scorta con le infradito e a una certa distanza, visto che i pericoli sembrano pari a zero.

Tutti notano il senatore accovacciato ma passano dritti. Solo alla fine del pranzo due ragazzi e una ragazza si avvicinano per il solito selfie. Un anno fa non sarebbe andata così. Anche senza cubiste e deejay scatenato, l'ex ministro dell'Interno avrebbe faticato non poco a stare a tavola per quasi tre ore con una sola interruzione.

«Qui mi fanno sentire il solito calore», così lui prova a smentire tutte le interpretazioni che associano il calo di affetto in spiaggia con i segni meno di alcuni sondaggi: «Non è vero che la gente mi ha voltato le spalle. Anche qui quest' anno è tutto sotto tono, non ci dimentichiamo che gli italiani si stanno appena riprendendo dall'incubo pandemia. E comunque se faccio una passeggiata in spiaggia vedrete che tante persone si avvicineranno per fare una foto». La prova però non va proprio a buon fine.

