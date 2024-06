LA PARABOLA DI ANTONIO TAJANI, “DA CIAMBELLONE A CIAMBELLANO” – IL RITRATTO AL CURARO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI BY PINO CORRIAS: “DIVENTATO CON GLI ANNI UN AUTENTICO BOSONE DELLA POLITICA, CAPACE DI CREARE UNA MASSA DAL VUOTO, SI È CONVINTO CHE IL TONO FACCIA IL CONTENUTO” – “SILENZIA LE AFFLIZIONI DI MARTA FASCINA, IGNORANDOLE. CORTEGGIA LA NUOVA CASSAFORTE DI LETIZIA MORATTI E QUELLA VECCHIA (DI CASSAFORTE) DI MARINA B. CHE OMAGGIA OGNI VOLTA CHE C’È DA SPOLVERARE LA DITTA” – IL MISTERO DEL VISO, “CHE NEGLI ANNI SI VA ALLARGANDO, SUL NASO CHE CRESCE"

Estratto dell’articolo di Pino Corrias per il “Fatto quotidiano”

ANTONIO TAJANI - ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO FRANK FEDERIGHI

Da ciambellone della Buonanima, Antonio Tajani s’è fatto ciambellano. C’è la terza guerra mondiale alle porte, vabbè, ma lui ha altro da fare. Ha eredito l’intero malloppo di Forza Italia […] e ancora non ci crede di essere creduto. Perciò avanza dondolando verso le prossime elezioni europee. E spera che il ricordo di Silvio scaldi ancora un po’ gli spalti: gli basterebbe avere un voto in più di Salvini, il Capitan Fracassa, che da anni gli disturba il sonno del dopopranzo.

Per compiere l’impresa Antonio Il Grigio compare ogni giorno nei tg – un minutino anche a cena – impastando parole inoffensive […] come fossero rivelazioni e poi resta lì, in sospensione, guardando il lontanissimo mistero della sua esistenza transitata indenne dalla Prima alla Terza Repubblica.

E dunque: “Toti deve dimettersi? Dipende da lui e dalla magistratura”. “Meloni ha esagerato con l’abbraccio a Chico Forti? Ma no, è convinta della sua innocenza. Si è persuasa come persona, non come presidente”. “In Medio Oriente la situazione è complicata, ma noi non dobbiamo demordere”. […] “Ilaria Salis? Abbassiamo i toni”.

antonio tajani 2

Diventato con gli anni un autentico bosone della politica, capace di creare una massa dal vuoto, Antonio si è convinto che il tono faccia il contenuto. Per questo ha adottato quello profondo di Robert De Niro quando fa il duro. E quello di Bettino Craxi quando faceva le pause. Riuscendogli il prodigio di dire senza dire. Ipnotizzando il suo interlocutore, cioè noi, il popolo sovrano, che finiamo per concentrarci sul mistero del suo viso che negli anni si va allargando, sul naso che di stagione in stagione cresce e sugli occhi che misteriosamente arretrano.

Li aveva belli tondi e spampanati nell’anno 1994 quando il Silvio Padrone lo volle ai suoi ordini nell’avventura politica intrapresa per salvarsi la pelle dai debiti e dai misfatti. All’epoca transitava nel Transatlantico come cronista politico del Giornale, con la cattiva compagnia di Guido Paglia, il suo capo, ex Avanguardia Nazionale, che era banda di fascistoni in purezza.

ANTONIO TAJANI PAOLO GENTILONI

Poco o nulla si sapeva di questo allampanato romano di Ciociaria, Tajani con la “j” della “pajata”, nato nel 1953, figlio unico, padre generale di fanteria, madre generalessa di latino e greco. Adolescenza spesa tra i Parioli e Parigi, poi il liceo Tasso di Roma, in guerra con le zecche comuniste guidate dal conte Paolo Gentiloni Silveri di Filottrano […].

Fu il solito Gianni Letta a […] spedirlo in missione permanente dal Dottore che lo accomodò per mesi nella foresteria del villone di Arcore, letto a una piazza, come era già accaduto con Marcello Dell’utri e come accadrà con Sandro Bondi, il poeta, tutti argini alla sua paura del buio e della solitudine, cioè della morte.

ANTONIO TAJANI E MARTA FASCINA - FORZA ITALIA - VIGNETTA BY OSHO

[…] Trombato alle prime elezioni in Italia, nel ’94 sbarca in Europa. Sembra un parcheggio. Ci resterà per una ventina d’anni, durante i quali coltiva l’obbedienza e le lingue, parla l’inglese, il francese, lo spagnolo, ma continua a dare del lei al Dottore e ad alzarsi quando entra. […]

Galleggiando laggiù, ogni tanto emette dei bip che segnalano la sua esistenza in vita. Contro l’euro burocrazia dice: “La nostra Europa non è quella dei burocrati”. Contro l’euro razzismo dice: “La nostra Europa non è quella del razzismo”. Sull’immigrazione la prende alla lontanissima: “La nostra storia comincia alle Termopoli, quando i Greci hanno respinto l’invasione dei Persiani”. Magnifico. Al punto che lo fanno presidente dell’europarlamento, 2017-’19, per la gioia della sua migliore amica Angela Merkel e nostra.

ANTONIO TAJANI PIANGE AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Quando Silvio s’incapriccia e lo rivuole, torna in patria, festeggiato da tutti gli invidiosi del partito che ai cronisti sibilano: “Da merluzzo è diventato delfino”. Primeggia negli anni del Grande Declino. E recita anche nell’ultima commedia umana, illudendo il Capo che voleva ascendere al Quirinale un po’ prima del paradiso.

La Provvidenza spettina i piani, sbriga il funerale magno, spalanca il regno di Giorgia che a sua volta ha bisogno delle multiple incoronazioni di Antonio il Pompiere: vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, plenipotenziario del Partito popolare europeo. E quando l’intera baraonda di Forza Italia lo elegge all’unanimità segretario […] si inchina alla benevolenza di Giorgia – “saremo alleati fedeli” – ma specialmente al Fondatore, evocandolo: “Il nostro caro presidente ci sta guardando in streaming da lassù”.

tajani salvini

Imbracciato il partito lo sgombera con gentilezza dall’ex infermiera Licia Ronzulli destinandola a tagliare nastri per conto del Senato. Silenzia le afflizioni di Marta Fascina, ignorandole. Corteggia la nuova cassaforte di Letizia Moratti, candidandola alle Europee. E quella vecchia (di cassaforte) di Marina B. che omaggia insieme con Letta all’ora di pranzo, ogni volta che c’è da spolverare la Ditta. Fa campagna elettorale affidandosi ai sondaggi e alla foto del Defunto. Su quell’ombra galleggia. Non sarà bello per l’amor proprio, ma funziona. E se funziona, perché smettere?

ANTONIO TAJANI LICIA RONZULLI ALESSANDRO CATTANEO SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI antonio tajani silvio berlusconi convention di forza italia letizIa moratti antonio tajani antonio tajani 1 berlusconi tajani 12 marta fascina e antonio tajani antonio tajani berlusconi day antonio tajani 5 antonio tajani 4 ANTONIO TAJANI A BORDO DI UN TRENO FRECCIAROSSA antonio tajani antony blinken antonio tajani g7 dei ministri degli esteri capri ANTONIO TAJANI ALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DI FRATELLI DITALIA A PESCARA antonio tajani 3