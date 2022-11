LA PARABOLA DI TRUMP: A FURIA DI DARE DEL PERDENTE AGLI ALTRI, LO È DIVENTATO LUI – ANCHE IN ARIZONA LA CANDIDATA DI “THE DONALD”, KARI LAKE, HA PERSO: È STATA ELETTA GOVERNATRICE LA DEMOCRATICA KATIE HOBBS - “LE MONDE”: “ELEZIONI DI METÀ MANDATO NEL 2018, ELEZIONI PRESIDENZIALI NEL 2020, ELEZIONI DI METÀ MANDATO NEL 2022. IL BILANCIO ELETTORALE DI TRUMP ASSOMIGLIA SEMPRE PIÙ A UNA LITANIA DI SCONFITTE, MENTRE TRASCINA IL PARTITO REPUBBLICANO IN UN ABISSO DI COSPIRAZIONI E POSIZIONI ESTREMISTE….”

1 - MIDTERM: ARIZONA, DEMOCRATICA HOBBES BATTE CANDIDATA TRUMP

(ANSA) - La democratica Katie Hobbs è stata eletta governatrice dell'Arizona battendo alle Midterm la candidata sostenuta da Donald Trump Kari Lake. Lo riferisce Nbc news in base alle proiezioni. In base alle proiezione diffuse dai media americani, la candidata democratica ha ottenuto il 50,4% delle preferenze contro il 49,6% della repubblicana Lake.

2 - MIDTERMS 2022: DONALD TRUMP AFFRONTA LA TEMUTA ETICHETTA DI "PERDENTE"

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il bilancio elettorale dell'ex presidente degli Stati Uniti assomiglia sempre più a una sequela di sconfitte. Alcuni nel suo stesso schieramento non esitano più a sottolineare che è un "perdente", una granata lanciata nel cuore della sua identità.

Una piccola melodia si è diffusa durante la notte delle elezioni americane dell'8 novembre. Qualche nota prudente, poi voli pindarici nei giorni successivi, tra funzionari eletti o commentatori repubblicani storditi dall'occasione mancata di conquistare il Congresso con un ampio margine nelle elezioni di medio termine.

Elezioni di metà mandato nel 2018, elezioni presidenziali nel 2020, elezioni di metà mandato nel 2022. Il bilancio elettorale di Donald Trump – riporta nel suo articolo il corrispondente di Le Monde - assomiglia sempre più a una litania di sconfitte, mentre trascina il Partito Repubblicano in un abisso di cospirazioni e posizioni estremiste.

È "il principale ostacolo alla rinascita repubblicana", scrive Matthew Continetti del think tank conservatore American Enterprise Institute sul New York Times. Soprattutto perché la cascata di procedimenti giudiziari contro l'ex presidente promette di essere una cronaca pesante nei prossimi mesi, e sarà tossica per il Grand Old Party.

Ma l'annuncio della sua fine sarebbe stato affrettato. Donald Trump si rifiuta di affrontare queste critiche, certo della sua presa sulla base repubblicana, in vista delle primarie. Si sta sforzando di difendere il suo record in queste elezioni di metà mandato, mentre molti lo criticano per non aver usato quasi nulla del suo war chest (fondi raccolti per l'occasione) per sostenere i repubblicani impegnati in battaglie cruciali a livello statale.

Si vanta di aver sostenuto oltre 330 candidati in questo ciclo elettorale. Il numero dimostra soprattutto che si è intromesso in tutto, volando in soccorso di probabili vittorie o appoggiando candidati radicali di stampo MAGA (Make America Great Again), che negano l'esito delle elezioni presidenziali del 2020. Molti di loro hanno subito sconfitte spettacolari.

Spossatezza e calcolo

"Trump è il più grande perdente del Partito Repubblicano", ha concluso il Wall Street Journal nel suo editoriale il giorno dopo le elezioni. "Perdente". Tutto, ma non quella parola. In generale, Donald Trump è abbastanza indifferente alle critiche e accoglie con piacere la minima pubblicità, purché rimanga all'interno dei dibattiti.

Ma "perdente" è una granata lanciata nel cuore della sua identità, la narrazione fantasticata e lavorata nel corso dei decenni: quella di un imprenditore di successo, che ha sacrificato il suo benessere per il popolo americano diventando presidente, e che oggi è di nuovo pronto per quel dono di sé. È anche la storia di un outsider che scuote il circolo interno dell'élite, ribaltando tutto ciò che incontra sul suo cammino con la forza irresistibile dei vincitori. "Perdente" non è solo una reputazione danneggiata: è una struttura che sta crollando.

assalto al congresso meme 12

Da qui la febbre che ha colto Donald Trump, solitario nella sua residenza di Mar-a-Lago. Nella mattinata del 10 novembre, mentre i contorni del nuovo Congresso non erano ancora stati precisati, l'ex presidente ha pubblicato una serie di messaggi sul suo social network, Truth Social.

"Non sono affatto arrabbiato", "Ricordate, sono un genio stabile", "Abbiamo vinto". Trump si è scusato con la moglie Melania e con il conduttore di Fox News Sean Hannity per le presunte "storie inventate" della stampa. Secondo il New York Times, l'ex presidente si sarebbe infuriato la sera delle elezioni per la sconfitta cruciale in Pennsylvania del candidato da lui sostenuto, Mehmet Oz, medico e star televisiva. Entrambi avrebbero sostenuto la candidatura, per la quale Donald Trump li ha ritenuti responsabili.

Donald Trump ha attaccato anche Fox News. "Ora sono davvero persi", ha scritto. Questo risentimento nei confronti del canale conservatore risale alla sera delle elezioni presidenziali del 2020, quando aveva annunciato la vittoria di Joe Biden in Arizona. Da allora, i rapporti tra Trump e la rete sono stati tesi. Sean Hannity è rimasto fedele. Il suo collega Tucker Carlson, invece, segue la propria agenda nel suo talk show, concentrandosi sulla battaglia ideologica contro la sinistra. Da parte sua, Donald Trump ha puntato sull'emergere di nuovi media e siti di estrema destra, detti "patriottici", che sono favorevoli al movimento MAGA.

In un duro articolo pubblicato sul sito web di Fox News, Liz Peek, collaboratrice di Fox News, ha lanciato un appello agli elettori repubblicani. "Si spera che i milioni di americani che hanno sostenuto Trump nel 2016 e di nuovo nel 2020 stiano iniziando a vedere che ha fatto il suo tempo.

Se amano le sue politiche, devono trasferire la loro fedeltà a Ron DeSantis, che non ha mai perso una campagna elettorale e che sta emergendo come il chiaro vincitore di queste elezioni di metà mandato".

All'indomani delle elezioni, tutti i mezzi del Gruppo Murdoch sembravano, di concerto, lanciare un assalto a Donald Trump. Non ha nulla a che vedere con un improvviso slancio di coscienza civica o etica, ma esprime una stanchezza e un calcolo per ciò che verrà dopo. Mercoledì il tabloid New York Post ha dedicato la prima pagina al governatore della Florida Ron DeSantis, con un chiaro gioco di parole: "DeFUTURE". Giovedì, Donald Trump è stato raffigurato, questa volta in forma caricaturale, come Humpty Dumpty, il personaggio della filastrocca a forma di uovo, seduto su un muro e caduto pesantemente.

Obiettivo popolare all'interno del MAGA

Queste critiche - che si estendono ben oltre la ristretta cerchia dei "Never Trumpers", repubblicani da tempo ostili all'ex presidente per convinzione, come Liz Cheney - non hanno indotto Donald Trump a modificare la sua tabella di marcia, attirandosi ulteriori ire da parte di gran parte del suo stesso partito.

Come ha rivelato in un incontro in Ohio alla vigilia delle elezioni, ha confermato un "grande annuncio" il 15 novembre a Mar-a-Lago. Non a caso, dovrebbe essere la sua nuova candidatura presidenziale. Negli ultimi giorni, i sostenitori del MAGA sono stati inondati di e-mail e messaggi di testo che chiedevano di fare donazioni alla causa o di partecipare a sondaggi. "Voteresti per Donald Trump per diventare il 47° presidente?".

Donald Trump sta cercando di rimettersi nella configurazione che gli è riuscita nel 2015-2016: da solo contro le élite. Una configurazione in cui spinge i giornalisti a raccontare le sue diatribe, a dare eco alle intimidazioni e agli insulti che infligge ai suoi concorrenti repubblicani, come una volta ha fatto con Jeb Bush, Chris Christie o Marco Rubio, tutti messi da parte.

Tuttavia, il suo obiettivo del momento è molto popolare all'interno della sua stessa base MAGA. La dichiarazione acida e sgrammaticata rilasciata giovedì contro Ron DeSantis sembra controproducente, soprattutto perché il governatore della Florida è stato rieletto con un margine di quasi 20 punti. Trump ha spiegato che quest'ultimo gli deve tutto, soprattutto la prima elezione ravvicinata del 2018. L'ex presidente si è vantato di aver "mandato l'FBI e i procuratori" per fermare il "furto" a favore del suo avversario. Una strana ammissione di interferenza.

