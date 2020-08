3 ago 2020 20:03

PARAGONE NON REGGE: “NON È POSSIBILE CHE IL PARLAMENTO SIA UTILIZZATO COME UNA SUCCURSALE NOTARILE DI PALAZZO CHIGI. OGNI QUESTIONE DELICATA VIENE SECRETATA O VIENE AVVOLTA DALL’EMERGENZIALITÀ” – “È UNO STRANO PRESIDENZIALISMO ALL’AMATRICIANA. FINO A QUANDO GLI ITALIANI SARANNO CHIUSI IN QUESTA SPECIE DI BOLLA DOVE IL PATERNALISMO SI MISCHIA ALLA FURBIZIA DELLA PREMIATA DITTA CONTE-CASALINO?”