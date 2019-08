IL PARAGONE NON REGGE – ENNESIMA INTEMERATA DEL SENATORE GRILLINO CONTRO LE TRATTATIVE CON IL PARTITO DEMOCRATICO: “IL PD NON È IL MALE MINORE. È LA SCELTA PEGGIORE. LA LEGA HA ROVINATO TUTTO, MA NON PER QUESTO MI LEGO AL PEGGIOR PARTITO” – “A FURIA DI PENSARE AL MALE MINORE QUESTO PAESE SI È FATTO SOLO…”

Governo, Paragone (M5S): Pd male minore? No, è scelta peggiore

GIANLUIGI PARAGONE

(LaPresse) - "A furia di pensare al male minore questo Paese si è fatto solo male assoluto: i poveri sono raddoppiati, le pmi sono state fregate da norme assurde filo banche (pignoramento capannoni e case per ultime rate non pagate, per esempio), i risparmiatori traditi e tanto altro.

GOVERNO CONTE BIS BY TERRE IMPERVIE

Per realizzare il male minore, l'Europa ha fatto felici multinazionali, ceo e top manager: mai come in questi anni di neoliberismo (sempre sostenuto in Italia dal Pd) la forbice popolo vs élite si è tanto divaricata". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Gianluigi Paragone, confermando la sua contrarietà alla prospettiva di un governo giallo-rosso.

GIANLUIGI PARAGONE RENZI BOSCHI

Governo, Paragone (M5S): Pd male minore? No, è scelta peggiore-2

(LaPresse) - "Come siamo arrivati al 33%? Semplice, perché gli altri hanno fatto i peggiori accordi in nome del male minore - spiega Paragone -. E mentre loro tradivano il popolo per le élite, un MoVimento che parlava di parole guerriere e sognava il cambiamento trionfava alle elezioni dando una speranza a cittadini considerati servi o utenti. La Lega ha rovinato tutto? Certo. Ma non per questo mi lego al peggior partito: l’ipocrita Pd. Il Pd non è il male minore. È la scelta peggiore".

RENZI E BOSCHI RENZI BOSCHI gianluigi paragone sergio bramini giuseppe conte nicola zingaretti ENRICO MENTANA GIANLUIGI PARAGONE E SALVO SOTTILE AL BAR MATTEO RENZI E MARIA ELENA BOSCHI gianluigi paragone 3 GIANLUIGI PARAGONE RENZI BOSCHI giuseppe conte nicola zingaretti 1 GIANLUIGI PARAGONE A IN ONDA gianluigi paragone gianluigi paragone emilio carelli gianluigi paragone GIANLUIGI PARAGONE NICOLA MORRA