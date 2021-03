25 mar 2021 20:18

IL PARAGONE NON REGGE - TELE-SBROCCATA SUI VACCINI A "OMNIBUS", CON IL SENATORE EX GRILLINO CHE PROVOCA ALESSANDRA SARDONI: "SUI CONTRATTI STIPULATI DALL'UE CI VUOLE TRASPARENZA. TU COMPRERESTI UNA CASA CHE NON È LIBERA, NON È A NORMA E MAGARI È IPOTECATA?". MA LA CONDUTTRICE LO HA RIMESSO SUBITO A POSTO: "NON FACCIAMO CONFUSIONE TRA L'EFFICACIA E LE VARIANTI" - VIDEO