IL PARLAMENTO ITALIANO FA LA SOLITA FIGURA DI PALTA - ALLE 11 ZELENSKY INTERVERRÀ IN COLLEGAMENTO VIDEO CON LA CAMERA DEI DEPUTATI E UN GRUPPETTO DI DEPUTATI DISERTA: SE SI ESCLUDE IL LEGHISTA NEOCON SIMONE PLLON, GLI ALTRI SONO QUASI TUTTI EX GRILLINI. ENNESIMA DIMOSTRAZIONE DELLA “RUSSIAN CONNECTION” DEL MOVIMENTO 5 STELLE - GRANATO, LORENZONI, SEGNERI, IL FORZISTA DALL'OSSO E IL LEGHISTA VITO COMENCINI (QUELLO "PRONTO AD ANDARE IN DONBASS"): TUTTI GLI ASSENTI

Federico Capurso per “la Stampa”

volodymyr zelensky

Chissà se questa mattina il presidente ucraino Volodymir Zelensky, che alle 11 interverrà in collegamento video alla Camera dei deputati, verrà anche informato di quanti parlamentari italiani hanno deciso di disertare l'Aula e delle mille sfumature che può assumere un rifiuto.

C'è chi parteggia apertamente per i russi, come la senatrice Bianca Laura Granato, e chi invece ha altri impegni. In molti sollevano «perplessità» del più vario genere, ma sempre per dire di no, mentre altri si dicono ancora indecisi.

bianca laura granato

E ci sono poi quelli che nel Palazzo sono stati ribattezzati «i nenné» (con un evidente riferimento al bambinesco lamento «gnè-gnè»), perché non vogliono schierarsi né con la Nato, né con Putin. Ma in questo modo - pungono dal Pd - non fanno altro che dare una mano a Mosca, isolando la posizione di chi è stato invaso. I parlamentari assenti o indecisi vengono soprattutto dal calderone del gruppo Misto e Giuseppe Conte, scorrendo i loro nomi, può tirare un sospiro di sollievo perché gran parte di loro sono ex Cinque stelle espulsi o usciti per protesta negli anni.

veronica giannone

Per Carlo Calenda è come se non se ne fossero mai andati: «Lo spettacolo che sta dando il M5S è indecoroso - twitta -. Noi di Azione restiamo alla larga dai sostenitori dell'equidistanza». Ma anche nel Pd, tra i Dem renziani, si punta il dito contro il «gruppo di parlamentari, tra Lega e M5S», che non parteciperà: «La stessa cosa farà mercoledì in Francia Marine Le Pen - li sferza il senatore Andrea Marcucci -. Ogni commento sulla matrice politica di tali assenze sarebbe superfluo».

gabriele lorenzoni

Il passato grillino, in effetti, accomuna molti di loro. Quasi tutti. Il maggiore imbarazzo l'avrebbe però provocato la senatrice Bianca Laura Granato, cacciata un anno fa, che ieri si è detta convinta: «Putin sta conducendo una battaglia per tutti noi. A Putin dico: "Uniamo le forze per sconfiggere insieme l'agenda globalista"».

Granato vorrebbe che venisse invitato a parlare alla Camera anche il presidente russo, come sosteneva giorni fa il deputato Garbiele Lorenzoni, lui sì, ancora M5S. Lorenzoni però non è sicuro di disertare l'Aula. Forse ci sarà, forse no, ma è il motivo della sua possibile assenza ad assumere i contorni del grottesco: è iscritto all'università Luiss, dove sta prendendo un master in materie economico finanziarie, e non vorrebbe togliere tempo allo studio perché - viene spiegato a La Stampa - a breve dovrà sostenere un esame.

gabriele lorenzoni

L'altra Cinque stele assente sarà la deputata Enrica Segneri, che a La Stampa aveva detto di non essere d'accordo con la «sovraesposizione del Parlamento italiano». La pensa allo stesso modo un altro ex M5S, Emanuele Dessì, transitato nel Partito comunista, che invoca «la necessità di essere neutrali.

simone pillon

Se si vuole la pace, non ci si può schierare». Assicura però - di fronte alle critiche piovute sui «nenné» - di non parteggiare per Putin. Anzi, ne ha per tutti: «Gli ucraini hanno Zelensky, noi Draghi, i russi Putin. Facciamo a gara a chi sta peggio». Nelle file della Lega è più gettonata la «perplessità», esposta nelle forme più varie, nonostante dai vertici del partito abbiano chiesto di essere presenti.

enrica segneri

È perplesso, ad esempio, il senatore Simone Pillon e contro di lui si alza la polemica di +Europa: «C'è un aggressore che non si fa problemi a bombardare scuole, teatri e persino ospedali pediatrici. Ma questo deve essere un dettaglio per il "pro-life" Simone Pillon, per il quale non tutte le vite valgono lo stesso». Meno perplesso, invece, un altro leghista come Vito Comencini, apertamente al fianco di Putin e persino «pronto ad andare nel Donbass».

gianluigi paragone 5

Anche Forza Italia conta degli assenti: saranno Veronica Giannone e Matteo Dall'Osso, altri due ex M5S. Non ci sarà nemmeno il senatore Gianluigi Paragone, che nei Cinque stelle ha militato per poco e che ora guida il partito sovranista Italexit. Promettono di non mancare invece i parlamentari di Pd e Leu, così come i partiti di centro e Fdi. Ma non siamo sicuri che Zelensky, se mai saprà di quante assenze ci sono, abbia interesse a coglierne le sfumature.

matteo dall'osso ENRICA SEGNERI bianca laura granato 1