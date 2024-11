18 nov 2024 08:36

PARLARE A BIDEN PERCHE’ TRUMP INTENDA - AL VERTICE DI COOPERAZIONE ASIA-PACIFICO, XI JINPING CONSEGNA A BIDEN UNA LISTA CON QUATTRO “LINEE ROSSE” DA NON SUPERARE - 1) TAIWAN: PECHINO INTENDE PROCEDERE ALLA RIUNIFICAZIONE CON L’ISOLA E GLI STATI UNITI NON DEVONO INTROMETTERSI; 2) DEMOCRAZIA E DIRITTI UMANI: LA CINA VUOLE FARE A MODO SUO E NON ACCETTA INTROMISSIONI; 3) L'IMPRESCINDIBILITA' DEL SISTEMA SOCIALISTA E 4) "I DIRITTI ALLO SVILUPPO": E’ IL MODELLO CHE VEDE DOMINARE IL PARTITO A LIVELLO NAZIONALE E ALL'ESTERO SUGLI ALTRI PAESI - LA FOTO DI FINE VERTICE CON XI AL CENTRO E BIDEN SBATTUTO IN SECONDA FILA...