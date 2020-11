PERCHÉ LA LOMBARDIA È ZONA ROSSA E LA CAMPANIA NO? – VITTORIO FELTRI: “LA SENSAZIONE È CHE IL PREMIER VOGLIA CASTIGARE LE AMMINISTRAZIONI RETTE DAL CENTRODESTRA E PREMIARE QUELLE IN CUI REGNA IL CENTROSINISTRA. VERO CHE LA LOMBARDIA È FUNESTATA DAL VIRUS, MA NON TUTTA, BERGAMO PER ESEMPIO SI È CONQUISTATA L' IMMUNITÀ DI GREGGE E NON BARCOLLA PIÙ” – “NON ABBIAMO NULLA DA AGGIUNGERE SE NON CHE SIAMO STANCHI DI ESSERE PRESI IN GIRO…”