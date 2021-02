27 feb 2021 09:40

IL PARTITO DI BIBBONA – MOLTI PARLAMENTARI CINQUE STELLE SONO INCAZZATI CON GRILLO PER IL “CONCLAVE” CONVOCATO A CASA SUA PER DECIDERE IL FUTURO DEL MOVIMENTO (E DI CONTE): “A COSA È SERVITO UN ANNO DI STATI GENERALI SE LA LINEA CAMBIA NEL FINE SETTIMANA A BIBBONA?” – “LA STAMPA”: “CI SAREBBE DA CHIEDERSI CHE FINE ABBIA FATTO LA DEMOCRAZIA DIRETTA E I VERTICI IN STREAMING. PIÙ CHE WITTGENSTEIN, È MEGLIO PARAFRASARE ORWELL: ‘TUTTI GLI ANIMALI SONO UGUALI, MA ALCUNI SONO PIÙ UGUALI DI ALTRI’”…