Ma allora Lucia Borgonzoni ha un passato! C’è qualcuno che a malapena sa che è la candidata per l’Emilia-Romagna della Lega, visto che a fare campagna elettorale girando la regione in lungo e in largo e nazionalizzando l’appuntamento elettorale è Matteo Salvini, che ha tenuto il doppio dei comizi della candidata.

Ma in realtà un programma (scritto) c’è. E se Bonaccini l’accusa di non avere una storia nemmeno a livello locale, in realtà qualche indizio esce fuori. Figlia di un famoso pittore e partigiano, Borgonzoni si tessera precoce con la Lega Nord a 16 anni, sale alla guida dei Giovani Padani e nel 2016 perde la sfida a sindaco di Bologna con Vittorio Merola.

Nel frattempo una laurea alle Belle Arti e un lavoro come designer di interni e, come si vede in queste foto che girano sui social e datate 2004 (quando Lucia aveva 28 anni), anche un piercing sulla lingua e una passione per le feste e i barboncini.

