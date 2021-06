PASSANO GLI ANNI, DE GENNARO NO - ARRIVA UNA NUOVA POLTRONA PER L’ETERNO GIANNI DE GENNARO: POTREBBE ESSERE NOMINATO CONSIGLIERE INDIPENDENTE NELLA LEGA DI SERIE A - IL PRESIDENTE DAL PINO PORTERÀ IN CONSIGLIO IL SUO NOME, CON L'APPOGGIO ANCHE DEL PRESIDENTE DELLA FIGC GABRIELE GRAVINA - MA LA SUA NOMINA POTREBBE SCATENARE PIÙ DI UNA POLEMICA: POPOLARE DI BARI, DI CUI È PRESIDENTE, È CONTROLLATA DA MEDIOCREDITO CENTRALE, OVVERO DA INVITALIA, QUINDI SOTTO L'OMBRELLO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA DOVE IL CAPO DI GABINETTO È GIUSEPPE CHINÈ, CHE È ANCHE PROCURATORE FEDERALE DELLA FIGC…

Alessandro Da Rold per “la Verità”

gianni de gennaro foto di bacco

Uno poliziotto nel mondo del calcio. C' è attesa per l' assemblea della Lega Serie A di lunedì a Milano. All' ordine del giorno infatti potrebbe esserci finalmente la nomina del consigliere indipendente, un posizione vacante dall' inizio dell' anno dopo la conferma di Paolo Dal Pino come presidente.

A quanto pare il nome che Dal Pino porterà in consiglio, con l' appoggio anche del presidente della Figc Gabriele Gravina, è quello di Gianni De Gennaro, storico uomo delle istituzioni in Italia, da poco nominato presidente della Banca Popolare di Bari. De Gennaro, soprannominato lo sbirro, rappresenta una fetta di storia del nostro Paese, dai tempi delle collaborazioni con il giudice antimafia Giovanni Falcone fino agli anni da capo della polizia (G8 di Genova), nei servizi segreti e in Leonardo.

PAOLO DAL PINO

Il nome di De Gennaro, a quanto pare, troverebbe l' appoggio anche del presidente del Milan Paolo Scaroni, ex numero uno dell' Eni che aveva dato le dimissioni ma è rimasto ancora in sella. Anche perché, si sostiene in via Rosellini, la presenza di De Gennaro potrebbe agevolare i rapporti con le istituzioni e soprattutto con il Viminale, in vista della nuova stagione del campionato.

GABRIELE GRAVINA FOTO MEZZELANI GMT100

Ma c' è una buona fetta di consiglieri che rema contro. E sostiene che la sua nomina potrebbe scatenare più di una polemica. Popolare di Bari di cui è presidente, infatti, è controllata da Mediocredito centrale, ovvero da Invitalia, quindi sotto l' ombrello del ministero dell' Economia dove il capo di gabinetto è Giuseppe Chinè, che è anche procuratore federale della Figc.

L' altro candidato per diventare consigliere indipendente è Gaetano Blandini, già direttore generale della Siae, sostenuto da diverse squadre di Serie A. Nel frattempo la Figc ha escluso dal consiglio la Salernitana, appena promossa in Serie A perché il presidente della Lazio Claudio Lotito (che sta risolvendo la questione della doppia proprietà) avrebbe 2 voti. Lotito ha già contattato gli avvocati.