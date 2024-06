PASSATO IL G7, È L’ORA DI MOSTRARE LE FOTO CON I VIP – GIORGIA MELONI POSTA SU INSTAGRAM UN VIDEO-SELFIE CON IL PREMIER INDIANO, NARENDRA MODI: “HI FROM ‘MELODI’ TEAM”, FACENDO RIFERIMENTO AI MEME CON L’UNIONE DEI LORO NOMI, CHE FANNO FURORE NEL PAESE ASIATICO. POI, ECCO UNA FOTO CON QUEL MATTACCHIONE DEL PRESIDENTE ARGENTINO, JAVIER MILEI: “VIVA LA LIBERTÀ…” (MA TOGLIE DALLO SLOGAN DELL’ANARCO-LIBERTARIO LA PAROLACCIA “CARAJOS”, CAZZO)

GIORGIA MELONI POSTA LA FOTO CON JAVIER MILEI

G7: MELONI POSTA GAG CON MODI, ‘MELODI TEAM’

(Adnkronos) - “Hello from the ‘Melodi’ team”. La premier Giorgia Meloni, nell’ultima giornata del G7 a Borgo Egnazia, posta un video in cui scherza con il primo ministro indiano Narendra Modi, unendo i nomi di una coppia che, in questi 18 mesi, si è dimostrata affiatata, tanto da diventare protagonista di meme e clip in India.

G7: RETWEET DI MODI A VIDEO GAG CON MELONI, 'LUNGA VITA ALL'AMICIZIA INDIA-ITALIA'

(Adnkronos) - "Lunga vita all'amicizia India - Italia". Così il premier indiano, Narendra Modi che rilancia il video in cui scherza con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni ("Hello from the 'Melodi' team"). Il premier indiano è ripartito oggi a Nuova Delhi dopo degli incontro "molto produttivi" a margine del G7 come ha sottolineato lo stesso Modi su 'X' a conclusione della giornata di ieri. "Ho interagito con i leader mondiali e discusso vari argomenti. Insieme puntiamo a creare soluzioni di grande impatto a beneficio della comunità globale e a creare un mondo migliore per le generazioni future", ha spiegato Modi in un post su X, dopo aver concluso la visita. "Ringrazio il popolo e il governo italiano per la loro calorosa ospitalità", ha aggiunto.

GIORGIA MELONI - VIDEOSELFIE CON NARENDRA MODI

G7: MELONI POSTA FOTO CON MILEI, ‘VIVA LA LIBERTÀ’

(Adnkronos) - “Viva la libertà”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni postando una sua foto insieme al presidente argentino Javier Milei, che ha partecipato ieri alla sessione allargata del G7 a Borgo Egnazia.

